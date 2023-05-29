Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye'de doların ne olacağını açıkladı

Morgan Stanley seçim sonrası Türkiye'nin ekonomik gidişatına dair yaptığı yorumda "Türk Lirası, cari düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam ederse hızla değer kaybedebilir" ifadesini kullandı

Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye'de doların ne olacağını açıkladı

Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cari düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi durumunda, Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetme riski olduğunu bildirdi.

Morgan Stanley analistleri Hande Küçük ve Aline Slyusarchuk tarafından dün yayınlanan yatırımcı notuna göre, eğer politika yönü değişmezse, Türk lirasının dolar karşısında beklenenden çok daha kısa bir sürede 26 seviyesine gerileyebileceği ve yıl sonuna kadar da 28 seviyesini görebileceği belirtildi.

Morgan Stanley'in yatırımcı notunda, "Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak ve mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, emtia fiyatları ve Fed gibi küresel şoklara ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak" ifadelerine yer verildi.

Morgan Stanley analistleri, Türkiye'nin cari düşük faiz politikasına devam etmesi durumunda, ekonomik risklerin artacağı ve Türk lirasının değer kaybetme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Ancak, analistler aynı zamanda politika yönlendirmesinde bir değişiklik olması halinde, Türk lirasının değer kazanabileceğini ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla risklerin azalabileceğini belirtti.

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