İhracatçılardan dolar isyanı

İhracatçılar döviz üzerindeki baskının kaldırılmasını istedi. Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, "döviz kurlarının ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır" dedi.

İhracatçılardan dolar isyanı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk seçmeninin tercihini yaptığını, bundan sonraki süreçte Hükümetin hızla kurulmasını ve Uluslararası camianın güvenini tesis edecek adımların ivedi şekilde atılmasını, gündemin ekonomi ve ihracat olmasını beklediklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan yazılı açıklamada; Türkiye’nin seçime giderken döviz üzerinde büyük bir baskı oluşturulduğunu, finansmana erişimin zorlaştığı belirtildi.

Jak Eskinazi, “İhracatçılarımızın rekabetçiliğini olumsuz etkileyen döviz kurlarının kademeli bir şekilde ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır. Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabetçiliğine katkı sağlayacak seviyelere düşürülmelidir. Bu adımlar hızlıca atıldığı takdirde 2023 yılının ikinci yarısında ihracat ve turizm gelirlerinin artmasıyla ülkemizin döviz sıkışıklığını giderebiliriz” şeklinde konuştu.

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