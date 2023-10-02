Dünyaca ünlü marka resmen kapattı. Tam 72 yıllıktı

Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Nippon Seitetsu, yerel talepte yaşadığı düşüş dolayısıyla faaliyete koyduğu iş reform programı doğrultusunda yeni kararını duyurdu.

Çelik üreticisi firma, Japonya'nın batısında konuşlanan 1,3 kilometrekarelik Kure tesislerini kapattı. 72 yıldır hizmet veren Kure tesisi, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar İmparatorluk Donanmasının ana tersanesi olarak hizmet vermişti.

3.300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORDU

Hem dünyada hem Japonya'da en büyük çelik üreticilerinden biri olarak tanınan Nippon Seitetsu, tesislerde 3 bin 300 işçiye istihdam sağlıyordu.

ÜRETİM HACMİNİ DARALTMIŞTI

Otomobil imalatçıları dahil yerli ve yabancı müşterilerinin, üretimi deniz aşırı bölgelere kaydırmasıyla Nippon Seitetsu daha önce, tesisin üretim hacmini daraltmıştı.

Nippon Seitetsu'nun halihazırda Japonya genelinde 11 maden eritme ocağı bulunuyor.