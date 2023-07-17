Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio İstanbul'a geldi

Editör: Osmancan EROK

Victoria’s Secret’in en ünlü meleği Alessandra Ambrosio, bir otelin reklam yüzü olmak için Türkiye’ye geldi.

Çocukları Anja ve Noah ile birlikte Türkiye’ye gelen güzel manken, Antalya’da çekimleri tamamladı. Oğlu ve kızıyla birlikte ilk kez objektif karşısına geçen Ambrosio, profesyonelliğiyle tüm ekibi kendisine hayran bırakmış.

İSTANBUL’U DA GEZECEK

Güzel manken, Antalya’da çekimlerin ardından da bugün İstanbul’a geldi. İstanbul’u çocuklarıyla birlikte gezmek için reklam çekimlerini bu şekilde planlayan Alessandra Ambrosio, iki gün de burada kalacak.

İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan Brezilyalı model, en çok da Kapalıçarşı’yı merak ediyormuş.