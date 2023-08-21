Dünyaca ünlü plajda et yiyen bakteri kabusu. Hayatını kaybedenler var

ABD’nin dünyaca ünlü plajlarında et yiye bakteri kabusu yaşanıyor. Ian Kasırgası sonrası et yiyen bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanırken 5 kişi hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü plajda et yiyen bakteri kabusu. Hayatını kaybedenler var

ABD'nin Florida'da eyaletinde geçtiğimiz yıl meydana gelen Ian Kasırgası'yla ilişkilendirilen "et yiyen bakteri" enfeksiyonu vakaları artıyor. Popüler bir tatil beldesinde 26 "vibrio vulnificus" vakasının bildirilmesinin ardından beş kişi enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Bakterinin; kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtiliyor.

ABD'li yetkililer, geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşen Ian Kasırgası sonrası artış gösteren "et yiyen bir bakteri" vakalarının arttığını belirtti. Popüler bir tatil beldesinde bakteri nedeniyle beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri tarafından "vibrio vulnificus" bakterisinin ABD'nin Florida eyaletinin Tampa Körfezi bölgesindeki plajlarda tespit edildiği bildirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, bakterinin deride parçalanma ve bir deri enfeksiyonuna neden olabileceğini kaydeden yetkililer, bu yıl Florida'da 26 vakanın rapor edilmesinin ardından beş kişinin "bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

IAN KASIRGASIYLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Vakalar, Ian (Hurrican) Kasırgası sırasında okyanusta meydana gelen kanalizasyon sızıntısıyla ilişkilendirildi. Bakterinin hayatta kalmak için tuza ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ılık, acı deniz suyunda bulunabileceğini ve yaz aylarında daha hızlı büyüyeceğini kaydeden yetkililer, açık yaraları, kesikleri veya sıyrıkları olanların denize girmemesi tavsiyesinde bulundu.

ATEŞ, TİTREME, KAN BASINCINDA DÜŞME, KABARCIKLI CİLT LEZYONLARI

Bakterinin, kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Geçen yıl bölgede "anormal derecede yüksek" olarak nitelendirilen 74 vaka ve 17 ölüm vakası görülmüştü.

NEW YORK VALİSİ'NDEN UYARI

Bakteriyi "olağanüstü tehlikeli" olarak tanımlayan ve halka bakteriye karşı önlem almaları çağrısı yapan New York Valisi Kathy Hochul, şunları kaydetti:

"Nadir görülmekle birlikte, vibrio bakterisi maalesef bu bölgeye ulaşmıştır ve olağanüstü tehlikeli olabilir. Araştırmalarımız devam ederken, tüm New Yorkluların tetikte olmaları ve açık yaralarını deniz suyundan korumak ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bakteriyi taşıyabilecek çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünlerinden kaçınmak da dahil olmak üzere kendilerini ve sevdiklerini güvende tutmak için sorumlu önlemler almaları kritik önem taşımaktadır."

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