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Madonna'nın kitabı 30 yıl sonra yeniden basılacak

Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna, 1992 tarihli kitabı "Sex"in 30 yıl sonra yeniden basımını feminen bir korseyle verdiği erotik pozlarını paylaşarak duyurdu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 07:45
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Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna'nın 30 yıl önce çıkardığı 'Sex' isimli kitabı yeniden basılacak

Madonna'nın kitabı 30 yıl sonra yeniden basılacak
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, 1992 tarihli kitabı "Sex"in yeniden basılacağını, sosyal medya hesabından erotik pozlarını paylaşarak duyurdu

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Madonna, çıktığında sansasyon yaratan kitabının 30. yılı sebebiyle piyasaya süreceği bu yeni basımda Yves Saint Laurent ile işbirliği yaptı.

Derin dekolteli krem rengi korsesinin üstüne kürk giyen Madonna, ayna karşısından çektiği fotoğraflarını Instagram'a yükledi.

Pop yıldızı, gönderinin açıklamasına şunu yazdı: "Sizi transa sokmak istiyorum… YSL, SEX'in yeniden basımını sunar."

Son dönemdeki paylaşımları "tuhaf" bulunan ve olumsuz yorumlar alan Madonna, bu fotoğraflarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Madonna'nın söz konusu kitabı 1992'de ilk yayımlandığında dünya çapında 1,5 milyon kopya satmıştı. Kışkırtıcı ve müstehcen fotoğrafların yer aldığı kitaba yapılan olumsuz yorumlar, eserin satış rekoru kırmasına engel olamamıştı. Kitap, pop yıldızının 5. albümü Erotica'dan bir gün sonra piyasaya çıkmıştı.

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