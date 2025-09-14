Dünyaca ünlü rapçi Cardi B sokaklarda: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniği

19 Eylül’de, yedi yıl aradan sonra yayınlayacağı albümünü tanıtmak için sokaklara inen Cardi B, son dönemde sık sık hayranlarıyla buluşarak albümünü sokak satıcısı gibi pazarlıyor.

12 Eylül’de paylaştığı videoda kapüşonlu, eşofmanlı ve terlikli haliyle, elinde albüm kutusuyla metro yolcularına seslendi.

Kendisini hayatını değiştirmeye çalışan eski bir balerin olarak tanıtan rapçi, “Lütfen yeni albümüm “Am I the Drama?’yı satın alın... 9.99 dolar” diyerek yolculardan destek istedi. Bir yolcunun albüm almasının ardından, “Üç çocuk annesine destek olun” diyerek tanıtımına devam etti.

Videonun sonunda metro platformunda fareyle karşılaşan Cardi B’nin panik tepkisi izleyenleri güldürdü.

Cardi B, paylaşımına, “Evimi kaybedip kaybetmeyeceğimi öğrenmeme 7 gün kaldı... Evimi kurtarmam için albümümü satın alın” notunu ekledi. Ayrıca albüm tanıtımı için sokaklara inerek, “Müzik şirketim bu albümü satmak için sokağa çıkmam gerektiğini söyledi” dedi.

Albümün çıkışından sonra Cardi B, Long Island, Houston, Atlanta ve Long Beach dahil altı şehirde imza günleri düzenleyerek hayranlarıyla buluşacak.

CARDİ B KİMDİR?

Cardi B, asıl adıyla Belcalis Marlenis Almánzar (d. 11 Ekim 1992), Amerikalı rapçi, söz yazarı, oyuncu ve medya kişiliğidir.

New York, Bronx’ta doğan Cardi B, müzik kariyerinden önce sosyal medyada, özellikle Instagram ve Vine’da eğlenceli videolarla tanındı.

Dominican ve Trinidad kökenli sanatçı, cesur kişiliği, özgün tarzı ve açık sözlülüğüyle hızla popüler oldu.

2015’te VH1’ın Love & Hip Hop: New York şovuna katılarak dikkat çekti.

2017’de Atlantic Records ile anlaşma imzaladı ve “Bodak Yellow” single’ıyla büyük başarı yakaladı. Şarkı, Billboard Hot 100’de bir numaraya ulaşarak onu bu başarıyı elde eden ilk kadın rapçilerden biri yaptı.

2018’de çıkan ilk albümü Invasion of Privacy, Grammy Ödülü kazandı ve “I Like It” gibi hitlerle dünya çapında ün kazandı.

Cardi B, trap ve hip-hop türlerinde güçlü sözleri ve enerjik performanslarıyla öne çıkıyor. Şarkılarında kadın güçlenmesi, cinsellik ve kişisel mücadeleler gibi temaları işliyor. Moda dünyasında da etkili; lüks markalarla iş birlikleri yapıyor ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Cardi B, rapçi Offset ile evli ve üç çocuk annesidir. Çalkantılı ilişkileri ve sosyal medya paylaşımları sıkça gündem olur.

Sokak kökenli geçmişi ve eski striptizci kimliğini sahiplenmesi, onu hem eleştirilerin hem de hayranlığın merkezi yaptı.

Am I the Drama? (2025) albümüyle yaratıcı tanıtımlarla gündeme geldi. Hustlers (2019) gibi film projelerinde rol aldı. Kadın hakları ve ırksal eşitlik gibi sosyal ve politik konularda görüşlerini paylaşıyor.