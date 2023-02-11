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Dünyaca ünlü piyanistten AHBAP paylaşımı

Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş Depremi'nde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yardım etmek için dünyanın seferber olduğu faciaya, Rus piyanist Evgeny Grinko da sessiz kalamayarak Türkiye için yardım paylaşımı yaptı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:47
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Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko ülkemize baş sağlığı diledi

Dünyaca ünlü piyanistten AHBAP paylaşımı
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Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, sosyal medya hesabında Türkiye'ye baş sağlığı diledi.

''Kalbim bu felaketten etkilenen herkesle'' ifadelerini kullanan Evgeny Grinko, ''Güvenilir organizasyonlar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz'' diyerek Haluk Levent liderliğindeki Ahbap Derneği'nin yardım linkini paylaştı.

Selena Gomez, Jennifer Lopez, Shakira, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi pek çok ünlü isim de Türkiye'ye destek mesajı yayınlamıştı.

Bella Hadid, takipçilerini bağış yapmaya çağırdığı paylaşımında ''Bütün bedenim titriyor. Sizler için dua ediyorum. Yardım etmek için yollar arıyorum'' demişti.

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