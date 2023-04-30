Dünyaca ünlü sahilde hafta sonu yoğunluğu! Güneşi gören denize koştu

Antalya’da güneşli havayı fırsat bilenler, parkları ve sahilleri doldurdu. Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilcilerden bazıları güneşlenirken bazıları ise denizde keyifli dakikalar geçirdi.

Dünyaca ünlü sahilde hafta sonu yoğunluğu! Güneşi gören denize koştu

Hava sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da tatilciler ve yerli halkın adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

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Akdeniz’in mavi sularında çok sayıda tatilci kulaç attı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü sahilde aileler de çocuklarını eğlendirdi. Tatilciler, güneşin bulutların arasından yer yer kendini gösterdiği kentte şemsiye kullanmadan bronzlaşmaya çalıştı. Sahil Antalya Yaşam Parkı’ndaki ağaçlık bölgelerde tatilcilerin vakit geçirdiği görüldü. Bazı tatilciler ise su sporlarının sevilen etkinliklerinden parasailing yaptı. Çocuklar, varyantın alt bölgesinde kayalık alanda hem yüzdü hem eğlendi.

Öte yandan, çok sayıda yamaç paraşütçüsünün ambulans ve sahil güvenlik helikopter güzergahı olması nedeniyle uçuşa yasak olan varyant falezler üzerinde uçuş yaptıkları kameralara yansıdı. Zaman zaman rüzgar nedeniyle havalandıkları yere inmekte zorlanan paraşütçüler, sahile inmek zorunda kaldı.

“BUGÜN KONYAALTI SAHİLİ ÇOK YOĞUN”

Ailesi ile birlikte sahile gelerek zaman geçiren Mustafa Çelik, “Hava çok güzel ama rüzgar var. Denize girenler var, soğuk olduğu için ben giremedim. Bugün Konyaaltı sahili çok yoğun. Ben ailemle her gün buraya geliyorum” dedi.

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