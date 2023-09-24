Dünyaca ünlü şarkıcı dansözü görünce dayanamadı

Editör: Osmancan EROK

Efsanevi grup AC/DC'nin kurucularından biri olan şarkıcı ve solist Dave Evans Türkiye'ye geldi. Dave Evans, AC/ DC'nin ilk kurulduğu yıl olan 1973'te grubun vokalistiydi.

1974 yılında ise gruba Bon Scott vokalist olarak katılmıştı. Evans, geçtiğimiz gece eğlenmek için gittiği Ataşehir'de görüntülendi.

Enerjisiyle diğer konukların ilgisini çeken Evans, bağırarak şarkı söyledi, oynadı. Dansöz ile beraber göbek attı. 200 lira takmayı da ihmal etmedi.

Bir hayli keyifli olan Evans, birkaç gün daha İstanbul’da kaldıktan sonra AC/DC grubunun 50’nci yılına özel vereceği konserler için dünya turuna çıkacak.