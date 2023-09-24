Dünyaca ünlü şarkıcı dansözü görünce dayanamadı

Efsanevi grup AC/DC’nin kurucularından, müzisyen Dave Evans Türkiye’ye geldi. Evans, geçtiğimiz gece eğlenmek için Ataşehir’deki bir mekânda doya doya eğlendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı dansözü görünce dayanamadı

Editör: Osmancan EROK

Efsanevi grup AC/DC'nin kurucularından biri olan şarkıcı ve solist Dave Evans Türkiye'ye geldi. Dave Evans, AC/ DC'nin ilk kurulduğu yıl olan 1973'te grubun vokalistiydi.

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1974 yılında ise gruba Bon Scott vokalist olarak katılmıştı. Evans, geçtiğimiz gece eğlenmek için gittiği Ataşehir'de görüntülendi.

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Enerjisiyle diğer konukların ilgisini çeken Evans, bağırarak şarkı söyledi, oynadı. Dansöz ile beraber göbek attı. 200 lira takmayı da ihmal etmedi.

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Bir hayli keyifli olan Evans, birkaç gün daha İstanbul’da kaldıktan sonra AC/DC grubunun 50’nci yılına özel vereceği konserler için dünya turuna çıkacak.

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