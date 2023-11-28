Dünyaca ünlü sözlük açıkladı. İşte 2023'ün en çok kullanılan kelimesi

Sözlükten yapılan açıklamaya göre, ‘Otantik’ kelimesi kullanım ve arama sıklığına göre 2023 yılının kelimesi oldu.

Açıklamada ‘Otantik’ kelimesi yıl içerisinde aranma oranlarında ciddi bir artış gösterdi ifadeleri kullanıldı.

Otantik kelimesinden sonra en fazla aranan kelime ise yapay zeka ve teknolojinin günlük yaşantımıza iyice yerleşmesi ile ‘Deepfake’ kelimesi oldu.

Otantik kelimesi kullanım sıklığı olarak moda sektöründe kullanılsa da kelime anlamı olarak aslı bozulmamış olan demektir.

Deepfake kelimesi ise, Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Günümüz teknolojisinde özellikle videolarda birisinin yüzünü hiç alakası olmayan bir videoda gerçeğinden ayırt edilmesi zor şekilde kullanılıyor ve sosyal medyadan elde edilen görüntüler ile çok rahat bir şekilde kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabiliyor.