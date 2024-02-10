Dünyaca ünlü Türk şirketi Japonlara satıldı. 35 ülkeye ihracat yapıyordu.

Kaynak: Merhaba Haber
Dünyaca ünlü Türk şirketi Japonlara satıldı. 35 ülkeye ihracat yapıyordu.
Balıkesir'de 102 yıl önce kurulan ve 35’den fazla ülkeye ihracat yapan Kocaman Balıkçılık'ın yüzde 51 hissesi Japonlara satıldı. Türkiye’nin ihracatını sırtlayan ilk 1000 firma arasında yer alan dev firmanın ürünleri tüm zincir marketlerde satılıyor.

Türkiye’nin deniz ürünleri sektöründe lider konumda olan Kocaman Balıkçılık, 1922 yılından beri faaliyet gösteren ve 35’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren köklü bir markadır. Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer alan firma, Bandırma’daki tesisinde kaliteli ve hijyenik üretim yapmaktadır. Firma, dondurulmuş ürünleriyle tüm zincir marketlerde tüketicilerin beğenisini kazanmıştır.

Ancak son dönemde Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, birçok Türk firmasının yabancı ortaklara satılmasına neden olmuştur. Dolar kurunun 30 lirayı geçmesiyle birlikte Türkiye, yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelmiştir.

Bu kapsamda Kocaman Balıkçılık’ın da yüzde 51 hissesi Japon Kyokuyo firmasına devredilmiştir. Bu satışla birlikte Kyokuyo, Avrupa’nın en büyük balık tedarikçisi olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu satış, Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılandı.

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