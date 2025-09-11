Dünyaca ünlü yıldızdan şaşkınlık yaratan paylaşım!



İspanyol soygun suç draması türündeki La Casa De Papel bir çok başarılı oyuncuyu da kadrosunda barındırıyordu. Platformda tam olarak beş sezon devam eden dizinin yapımcılığın ise Alex Pina üstlenmişti. Diziyle birlikte ününe ün katan Ursula Carbero La Casa De Papel‘de Tokyo karakterini canlandırıyordu. Ursula Carbero sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına heyecanlandıran bir gelişmeyi paylaştı.



Uzun bir süredir Arjantinli oyuncu bir meslektaşıyla aşk yaşayan ünlü isim paylaştığı bir fotoğraf karesi ile bebek beklediğini müjdesini verdi.



La Casa De Papel dizisinin sevilen oyuncusu Ursula Carbero, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darín ile dokuz yıllık ilişkilerinin ardından ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.



BEBEK MÜJDESİ VERDİ



Chino Darín ile dokuz yıllık birlikteliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Carbero’nun ilk bebek heyecanına eşlik eden takipçileri paylaştığı fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



KARNI BURNUNDA POZ VERDİ



35 yaşındaki Corberó, Instagram hesabından büyüyen karnını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına; "Bu yapay zeka değil" notunu düşen oyuncu, haberi kendisi verdiğini esprili bir dille duyurdu.





Ünlü oyuncunun, oyunculuk mesleğine ara verip vermeyeceği de sosyal medyada tartışma yarattı. Hamilelik süreci devam eden ünlü yıldızın bu konuda henüz herhangi bir açıklaması bulunmuyor.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun ilerleyen zamanlardaki paylaşımı şimdiden merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun yeni heyecanı ile ilgili yapacağı paylaşımlar takipçileri tarafından mercek altına alınacak gibi görünüyor.