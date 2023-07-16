Dünyaca ünlü yıldızın menajeri İstanbul'da. Flaş gelişme

Tottenham'dan ayrılan ve adı üç büyüklerle anılan Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'a geldi.

Dünyaca ünlü yıldızın menajeri İstanbul'da. Flaş gelişme

Premier Lig ekibi Tottenham ile sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Lucas Moura ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Avrupa kulüplerinin listesinde de bulunan Brezilyalı yıldızın menajerinden flaş bir hamlede bulundu.

MENAJERİ İSTANBUL'DA
Adı 3 büyükler ile anılan Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'a geldi.

Menajer Junior Pedroso, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım oyuncunun Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine transfer olacağı ihtimali üzerine yoruldu.

Geçen sezon Tottenham formasıyla 23 maça çıkan Moura, 4 gol attı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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