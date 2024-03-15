Dünya'da eşi benzeri görülmemiş karar: Fransa Parlamentosu 'Moda Yavaşlatıcı' yasayı onayladı

Fransa’nın ekolojik dönüşümden sorumlu bakanı Christophe Bechu, oylamanın Fransa'yı dünyada "ultra hızlı modanın aşırılıklarını sınırlamak için yasa çıkaran" ilk ülke haline getirdiğini söyledi. Temel önlemler arasında en ucuz tekstil ürünlerinin reklamlarının yasaklanması ve düşük maliyetli ürünlere çevre vergisi uygulanması yer alıyor.

Fransız giysi pazarı ucuz ithal giysilerle dolup taşarken, birçok yerli marka da iflasını ilan etti. Ancak yasa taslağını sunan Emmanuel Macron'un müttefiki Horizons partisinin öne sürdüğü ana argümanlar çevreseldi. Horizons milletvekili Anne-Cecile Violland "Tekstil, çevreyi en çok kirleten sektördür" diyerek sektörün sera gazı emisyonlarının yüzde 10'undan sorumlu olduğunu ve suyu en çok kirleten sektör olduğunu belirtti. Violland, yoğun moda üretiminin başlıca örneği olarak Çinli Shein şirketini ve "her gün üretimi yapılan 7,200 yeni giyim ürününü" gösterdi.

Yasaya göre Fransa, hızlı modayı neyin oluşturduğunu belirlerken üretim hacmi ve yeni koleksiyonların ciro hızı gibi kriterleri uygulayacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde -ki bunun için hala Senato'da oylama yapılması gerekiyor- kesinleşen kriterler bir kararname ile yayınlanacak.

Hızlı moda üreticileri, üretimlerinin çevresel etkileri konusunda tüketicileri bilgilendirmek zorunda kalacaklar. Hızlı modanın ekolojik ayak iziyle bağlantılı olarak önümüzdeki yıldan itibaren ürün başına 5 avro ek ücret alınması ve bu ücretin 2030 yılına kadar 10 avroya çıkarılması planlanıyor. Ancak bu ücret bir ürünün fiyat etiketinin yüzde 50'sini geçemeyecek.

Violland, bu ücretten elde edilecek gelirin sürdürülebilir giysi üreticilerini sübvanse etmek ve daha kolay rekabet edebilmelerini sağlamak için kullanılacağını söyledi. Hızlı moda reklamlarının sınırlandırılmasına yönelik bir tedbir de onaylandı ancak muhafazakar milletvekili Antoine Vermorel-Marques "tekstil, özellikle de moda reklamlarının yasaklanmasının modanın sonu anlamına geldiğini" belirtti.

Sol ve Yeşil Parti milletvekillerinin, kuralları ihlal eden üreticilere asgari cezaların yanı sıra ithalat kotaları ve sektörde daha sıkı işyeri kriterlerinin yeni yasaya dahil edilmesi için verdikleri önerge ise reddedildi. Üst düzey moda, Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Dior ve Cartier gibi önde gelen küresel lüks markalar sayesinde Fransız ekonomisinin temel taşlarından biridir. Ancak Fransız alt sınıf moda segmenti Avrupalı rakipleri Zara, H&M ve son zamanlarda Çinli devler Shein ve Temu karşısında zemin kaybetmişti.