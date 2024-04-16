Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor

Dünyada sadece Muğla’nın Ula ilçesi Gökova ovasında yetişen ve altın sarısı rengi, tadı, aroması ve yağlı olması nedeniyle büyük talep gören 'sarı susam' adeta kapanın elinde kalıyor.