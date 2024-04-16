Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova ovasında yetişen altın sarısı renkteki sarı susam, tadı, aroması ve yağlı yapısıyla büyük talep görüyor.
Özellikle Japonlar, bu eşsiz susamı suşi ve salatalarda kullanıyor. Aynı zamanda simit, tavuk yemekleri, tahinli börek ve kurabiyeler gibi geniş bir yelpazede gıda ürünlerine lezzet katıyor.
Türkiye, 2023 yılında susam ihracatını yüzde 62 artırarak 124,5 milyon dolara çıkardı. Yeni hedef ise 250 milyon dolarlık bir ihracat.
Sarı susamın içine girdiği tüm yiyeceklerin tadına ayrı bir aroma ve lezzet kattığını belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin kaliteli susamını özellikle Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini vurguluyor.
Japonya’ya yapılan susam ihracatı da artıyor. 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye genelinde susam ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 660 bin dolardan 1,7 milyon dolara yükseldi.
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Tokyo’da düzenlenen Foodex Fuarı’nda susam paneli ve tavuk tadımı etkinlikleriyle büyük beğeni topladı.
Susamın faydalarından bazıları şunlar:
Kemikleri güçlendirir: Kalsiyum bakımından zengin olan sarı susam, kemiklerin güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Kan basıncını düzenler: Magnezyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
Kolesterol seviyesini düşürür: Lif açısından zengin olan sarı susam, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
Kanser riskini azaltır: Antioksidanlar bakımından zengin olan sarı susam, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir: Vitamin ve mineral açısından zengin olan sarı susam, bağışıklık sistemini destekler.