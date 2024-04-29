Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar haftaya nasıl başladı?
Büşra Kapan
Dolar kuru yeni haftada aşağı yönlü bir seyir sergiliyor.
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Dolar haftaya nasıl başladı? 1

Geçtiğimiz hafta yurtiçinde yoğun geçen veri gündeminin etkisiyle karışık bir seyir sergileyen dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde zayıf bir seyir sergiliyor.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 2

Dolar sabah 09.05’te 32,44 seviyesinde işlem gördü. Doların 4 saatlik grafiği incelendiğinde 31,96 seviyesine sert bir geri çekilme hamlesinin olduğu görülüyor.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 3

Kurdaki bu sert düşüşün sebebi henüz bilinmezken, gün içinde fiyat hareketleri yakından takip edilecek.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 4

Euro/TL tarafında da sert düşüşün olduğu görülüyor. Euro/TL dün akşam saatlerinde 34,37 seviyesine kadar geri çekilme yaşadı.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 5

34,92 seviyesinden gerileyen Euro/TL, bugün sabah 09.05’te yeniden yükselişler yaşayarak 34,80 seviyesine kadar yükseldi.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 6

Geçtiğimiz hafta yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından döviz kurlarında karışık bir seyir hakim oldu. TCMB’nin bu kararı döviz kurlarından anlık fiyat dalgalanmalarını bugüne kadar taşıdı.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 7

Bu hafta ABD tarafındaki yoğun veri gündemi, dolar tarafında yüksek hareketlilik gündeme getirebilir. ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı ve Tarım Dışı İstihdam verileri yakından takip edilecek.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 8

Fed’in alacağı karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar ise yakından izlenecek.

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Dolar haftaya nasıl başladı? 9

Haftanın son gününde Cuma günü ise takip edilecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi de doları etkileyen önemli veriler arasında yer alıyor.

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