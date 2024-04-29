Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta yurtiçinde yoğun geçen veri gündeminin etkisiyle karışık bir seyir sergileyen dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde zayıf bir seyir sergiliyor.
Dolar sabah 09.05’te 32,44 seviyesinde işlem gördü. Doların 4 saatlik grafiği incelendiğinde 31,96 seviyesine sert bir geri çekilme hamlesinin olduğu görülüyor.
Kurdaki bu sert düşüşün sebebi henüz bilinmezken, gün içinde fiyat hareketleri yakından takip edilecek.
Euro/TL tarafında da sert düşüşün olduğu görülüyor. Euro/TL dün akşam saatlerinde 34,37 seviyesine kadar geri çekilme yaşadı.
34,92 seviyesinden gerileyen Euro/TL, bugün sabah 09.05’te yeniden yükselişler yaşayarak 34,80 seviyesine kadar yükseldi.
Geçtiğimiz hafta yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından döviz kurlarında karışık bir seyir hakim oldu. TCMB’nin bu kararı döviz kurlarından anlık fiyat dalgalanmalarını bugüne kadar taşıdı.
Bu hafta ABD tarafındaki yoğun veri gündemi, dolar tarafında yüksek hareketlilik gündeme getirebilir. ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı ve Tarım Dışı İstihdam verileri yakından takip edilecek.
Fed’in alacağı karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar ise yakından izlenecek.
Haftanın son gününde Cuma günü ise takip edilecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi de doları etkileyen önemli veriler arasında yer alıyor.