Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından döviz kurlarında karışık bir seyir hakim oldu. TCMB’nin bu kararı döviz kurlarından anlık fiyat dalgalanmalarını bugüne kadar taşıdı.