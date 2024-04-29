Altındaki düşüşün sebepleri neler?

Altındaki düşüşün sebepleri neler?
Nilay Abdal
Altın fiyatları haftaya zayıf seyirde başladı.
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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 1

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası’nın tercih ettiği enflasyon ölçüsü martta hızlı bir şekilde yükselme gösterdi.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 2

Swap yatırımcıları 2024’te sadece bir Fed indirimi öngörüyor, bu durum da dolar tarafını kuvvetli tutarken, altın tarafında zayıflığı meydana getirdi.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 3

Altında güvenli liman talebinin azalmasıyla ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bugün hafta başında Orta Doğu'daki toplantılarda ateşkes sağlama çabalarının gündeme taşınmasıyla da bir miktar kayıplar verdi.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 4

Altın, Fed'in kesinti zaman çizelgesinin ertelenmesine rağmen 2024’te yaklaşık yüzde 13 artış yaşayarak bu ayın başında rekor seviyeyi gördü.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 5

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında TSİ 09.45’te 2.328 dolar seviyesinde aşağı yönlü eğilim sergiliyor.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 6

Ons altın ve Dolar/TL’de ki düşüşün etkisiyle gram altın 2.419 TL’ye geriledikten sonra sabah seansında 2.429 seviyesinde bulunuyor. Gram altını etkileyen faktörlerin haftaya düşüşle başlaması, gram altında da kayıpları gündeme getirdi.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 7

Dolar endeksi aynı saat diliminde 105.785 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,64 seviyesinde yatay bir seyirde bulunuyor.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 8

Bu hafta ABD tarafında takip edilecek olan yoğun veri akışları dolar ve altın tarafında yüksek hareketlilik meydana getirebilir. Bu hafta ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı ve tarım dışı istihdam verisi takından takip edilecek.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 9

Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde bırakılması bekleniyor.

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Altındaki düşüşün sebepleri neler? 10

Toplantıda verilecek olan mesajlar yakından izlenecekken, tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarında yer alıyor.

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