Dünyada sadece Türkiye'de olan 4 şey belli oldu

Editör: Sami Gürel

Türkiye’de dolaylı yollardan alınan vergiler, köprülerden ve otoyollardan alınan geçiş ücretleri, ülkenin en büyük sorunu olan sığınmacı ve kaçaklar ekonominin belini bükmeye devam ediyor.

Bunların en temelindeki sorun ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Halaskargazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına düşman olan karşı devrimciler.

VERGİNİN VERGİSİ

Doğru kurgulanmaması ve muafiyet, istisna, indirim ve iade haklarının yeteri kadar bilinmemesi halinde, şirketler için önemli finansal yükler oluşturma riski içeren dolaylı vergiler şunlardır:

Katma değer vergisi,

Özel tüketim vergisi,

Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

Özel iletişim vergisi,

Damga vergisi,

Gümrük vergisi,

Harçlar

Özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi, ticari işlemlerin taraflarının finansal hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde etkilemektedir.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMASI

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollardan özel şirketler zenginliğine zenginlik katabilsin diye halktan geçiş ücreti alınıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:

Osmangazi Köprüsü 190 lira

Çanakkale Köprüsü 205 lira

Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira

Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira

SIĞINMACILARLA ÖVÜNMEK

Yabancı kaçak işçi çalıştırarak vergi kaçıran patronların, Türklerin Türkiye’de azınlık olmasını isteyenlerin, karşı devrimcilerin, yabancı devletlerce fonlanan STK’ların, ümmetçilik anlayışıyla yola çıkan ve ulus devlet yapısını değiştirmek isteyenlerin rahatsızlık duymadığı ancak Türk milletinin müthiş derecede rahatsız olduğu sığınmacı ve kaçaklar.

Çok kültürlülük ya da muhacir kardeşlerimiz diyerek sığınmacı güzellemesi yapanlar ise yabancıların ülkeye verdiği zararı görmezden geliyor.

ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARINA DÜŞMAN OLMAK

Türkiye’nin yapıtaşlarının yerinden oynamasının asıl büyük sebebi ise Atatürk ilke ve inkılaplarından uzaklaşmış bir yönetim anlayışının hakim olması.

“Keşke Yunan kazansaydı” diyecek kadar gözü dönmüşleri kendilerine hoca edinenlerin, ülkeyi getirdiği nokta her anlamda milli ekonomi ve milli duruştan taviz verdirtmekte.