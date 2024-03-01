Dünyada sadece Türkiye'deki ilçede var. Kıymeti yeni anlaşıldı

Dünya’da sadece Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan Norduz koyununun yününden ilk kumaşlar üretilmeye başlandı.

2019'da kurulan Van Olgunlaşma Enstitüsü açıldıktan sonra Norduz koyununa fazlaca odaklandıklarını söyleyen enstitü müdürü Neşe Evliyaoğlu, Norduz ve Karakaş koyununun ipinin çok kıymetli ve dünyada tek olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

Evliyaoğlu Gürpınar’da 600 bin koyunun atıl halde olan ve çevreyi kirleten yününden ip veya kumaş şeklinde istifade etmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Dünyada sadece Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle bilinen Norduz koyununun artık yününden de fayda sağlanıyor.

Türkiye’nin önemli gen kaynakları arasında bulunan ve nesli koruma altında bulunan Norduz koyununun yünü, Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kumaş şekline getirildi.

NORDUZ YÜNÜNDEN İLK KUMAŞLAR ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

Konuya dair açıklama yapan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, 2019’da kurulan enstitünün birçok alanda çalışma başlattığını belirtti.

"ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU VE DÜNYADA TEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Evliyaoğlu, “Norduz ve Karakaş koyununun ipinin çok kıymetli olduğunu ve dünyada tek olduğunu öğrendik. Bununla ilgili üniversite ile çalışma yaptık." İfadelerine yer verdi.

ATIL HALDEYDİ

Evliyaoğlu "Gürpınar’da sayısı yaklaşık 600 bin civarında olan koyunların atıl halde olan ve çevreyi kirleten yününden ip veya kumaş şeklinde istifade etmek üzere yola çıktık” değerlendirmesinde bulundu.

Evliyaoğlu, projede Van Valiliğinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, DAKA Genel Sekterliği, Gürpınar Kaymakamlığı ve üniversitenin kendilerine birçok konuda desteklerinin olduğuna söyledi.

Evliyaoğlu, “İlk olarak ipi analize gönderdik. İpin analiz sonuçları gayet güzel geldi ve bunun ceketlik bir kumaş haline getirilebileceğini öğrendik. Biz de hem bölgedeki kadınların istihdamına fayda sağlayacak hem çevre kirliliğini engelleyecek hem de bu yünlerin daha sağlıklı bir şekilde kullanımını yapacak bir çalışma başlattık. İnşallah bu konu ile ilgili çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Gürpınar’da bir yün işleme tesisinin kurulacağına vurgu yapan Evliyaoğlu, şu şekilde konuştu:

“Doğadan doğala bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bunun çok faydalı bir çalışma olacağına inanıyoruz. Kentin hem ekonomisine hem kadınların kendi ihtiyaçlarına kendilerinin karşılayabilecek duruma gelmelerine katkı sağlayacak olan bu yünün aynı zamanda kullanılabilir yönde olması, bölgede çevre kirliliğini de engelleyecektir. Bu proje, Van’ın ekonomisine ciddi anlamda bir katma değer katacaktır. Ben ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”