Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor

Rusya'nın ünlü yıldızı Kristina Pimenova, sadece 4 yaşındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilmişti.
Şimdi ise genç bir kadın olarak karşımızda. Üç yaşından itibaren modellik yapmaya başlayan Pimenova, güzelliğiyle sürekli dikkat çekiyordu.
Kristina Pimenova artık 18 yaşında bir genç kadın oldu. Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Pimenova, şu anda ünlü bir model olarak kariyerini sürdürüyor.
Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve 2.5 milyon takipçisi bulunan Pimenova'ya çeşitli markalardan teklifler yağıyor.
Güzelliğiyle büyüleyen Pimenova, her paylaşımıyla büyük ilgi görüyor ve takipçilerinden "Çok güzelsin", "Böyle bir güzellik olabilir mi?" gibi yorumlar alıyor.