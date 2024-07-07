Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor

Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor
Kaynak: Haber Merkezi

Rus model Kristina Pimenova, 4 yaşındayken "Dünyadaki en güzel kız çocuk" seçilmişti. Şimdi bir genç oldu ve fotoğrafları beğeni oldu.

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Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor 1

Rusya'nın ünlü yıldızı Kristina Pimenova, sadece 4 yaşındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilmişti.

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Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor 2

Şimdi ise genç bir kadın olarak karşımızda. Üç yaşından itibaren modellik yapmaya başlayan Pimenova, güzelliğiyle sürekli dikkat çekiyordu.

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Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor 3

Kristina Pimenova artık 18 yaşında bir genç kadın oldu. Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Pimenova, şu anda ünlü bir model olarak kariyerini sürdürüyor.

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Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor 4

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve 2.5 milyon takipçisi bulunan Pimenova'ya çeşitli markalardan teklifler yağıyor.

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Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor 5

Güzelliğiyle büyüleyen Pimenova, her paylaşımıyla büyük ilgi görüyor ve takipçilerinden "Çok güzelsin", "Böyle bir güzellik olabilir mi?" gibi yorumlar alıyor.

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Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor 6
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