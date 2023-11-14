Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması...

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hazırlanan videoda, dünyadan liderlerin Anıtkabir'de Atatürk'ü selamladıktan sonra arkalarını dönmeden geri geri yürümesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması gündem oldu