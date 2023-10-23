Dünya'nın çekirdeği sızdırıyor. Bilim dünyası şaşkın. Dünya'yı ne bekliyor?

Bilim insanları lav akıntılarını inceledi ve ilginç sonuçlara ulaştı.

Lavlarda çok nadir bir izotopa rastlandığı ifade edildi.

Araştırmacılar, Kanada’nın Arktik Takımadaları’ndaki büyük bir kara kütlesi olan Baffin Adası’ndan gelen antik lav akıntılarını incelediklerini duyurdu.

Bilim insanları karasal volkanik kayalarda bulduğu en yüksek oranlarda helyum-3, helyum-4 ve üçüncü bir izotop içerdiğini aktardı.

NE ANLAMA GELDİĞİ BİLİNMİYOR

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; araştırmayı yapanlar lav akıntılarının Dünya’nın çekirdeğinden geliyor olabileceğine inanıyor. Ayrıca lavın gezegenin yüzeyine sızmasına yol açtığını ifade ettiler.

Söz konusu sızdırmanın ne anlama gelebileceği şu an için belirsizliğini koruyor.