Dünya'nın diline düştüler: Wanda Nara ile Mauro İcardi birbirine girdi!

Boşanma aşamasındaki ünlü isimler arasında gerilim sürekli olarak artıyor. Wanda Nara, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda velayet konusuna değindi.

Wanda Nara’nın söz konusu paylaşımında bu ifadeler yer alıyor: "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim."

Bu paylaşımı gören Mauro İcardi adeta çılgına döndü. Kızlarını almak için okula gitti. Kızlarının yanında evcil hayvan olduğu için Nara’nın yaşadığı binaya gitmek zorunda kaldı.

OLAY ARJANTİN BASININDA

Arjantinli gazeteci olayı şöyle anlatıyor: “Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı. Icardi'nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi."

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ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI

“Üç-dört polis vardı. Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu. Polis, Mauro'ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi. Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro daha sonra kaçtı.”

OLAY ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER