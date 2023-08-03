Dünyanın en ağır hayvanı keşfedildi

Araştırmacılar, sadece en büyük mavi balina örneklerinin onun ağırlığına yakın olabileceğini söylüyorlar.

Canlının fosilleşmiş kemikleri, Güney Peru'daki çöllerde bulundu, bu yüzden ona Perucetus colossus adı verildi.

Çevresindeki tortulardan elde edilen verilere göre, kalıntıların yaklaşık 39 milyon yıl önce yaşamış olduğu düşünülüyor.

Paleontologlar ekibinden Dr. Eli Amson, "Fosiller aslında 13 yıl önce keşfedildi, ancak boyutları ve şekilleri nedeniyle onları sadece Lima'ya (Peru'nun başkenti) getirmek üç yıl sürdü ve o zamandan beri üzerinde çalışıldı" dedi.

Deniz memelisinin (bir tür basilosaurid olarak bilinen erken bir balina türü) 18 kemik parçası bulundu.

Bunlar arasında 13 omur, dört kaburga ve bir kalça kemiğinin bir kısmı vardı.

Ancak bu kırık parçalara rağmen, bilim insanları canlı hakkında çok sayıda bilgi çıkarabildi.

Perucetus'un yaklaşık 17-20 metre uzunluğunda olduğu, kemik kütlesinin 5,3 ila 7,6 ton arasında olduğu tahmin ediliyor.

Organları, kasları ve yağları eklenen hayvanın 85 ton ile 320 ton arasında olabileceği düşünülüyor.