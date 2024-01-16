Dünyanın en büyük canlısı 4.500 yıldır denizin altında yaşıyor

4.500 yaşında olduğu tahmin edilen ve dünyanın en büyük canlısı olarak kabul eden bu organizma 2022 yılında keşfedildi.

Webtekno'nun aktardığına göre Posidonia Australis adındaki su altı çayırının hepsi, tek bir organizma gibi davranıyor. Çünkü içindeki tüm bitkiler aynı genetik yapıdan oluşuyor. Hepsi, tek bir ortak ebeveynden doğan klonlar olarak da nitelendirilebilir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORGANİZMASI

“Rizom” olarak bilinen bu organizma, yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor. İlginç olan şey ise Poseidon otu ile gizemli ve bilinmeyen bir türün melezi olması.

Birbirlerine bağlı olma durumları nedeniyle bağlantılar aracılığıyla besin alışverişinde bulunabilen bu organizma bu özelliği sayesinde tek bir organizma olarak yaşayabiliyor.

PANDO AĞAÇLARIYLA BENZER ÖZELLİKTE

Dünyanın en yaşlı canlı organizmasında da buna benzer bir durum söz konusu. Köklerinden yepyeni organizmalar üreten Pando ağaçlarının hepsi, yer altından tamamen birbirine bağlı.

En eskileri 130 yıl yaşlarda olan bu ağaçlardan neredeyse dünyada 50 bin adet var. Bu Organizmanın yaşının ise 80 bin civarı olduğu tahmin ediliyor ancal bu kesin bir bilgi değil. Bazı uzmanlar, 1 milyon bile olabileceğini öne sürüyor.