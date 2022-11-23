Dünyanın en büyük iPhone fabrikasında isyan çıktı. Ağır yaralılar var

BBC Türkçe'nin haberine göre; Eylemlere katılan işçiler, fabrikada uygulanan karantina koşullarına itiraz ediyor ve onlara söz verilen ikramiyelerin ödenmediğini söylüyor.

Karantina sırasında fabrikada yaşamak zorunda kaldıklarını ve tesisten ayrılamadıklarını söyleyen işçiler, kötü muamele gördüklerini ve yiyecek kıtlıkları yaşandığını aktarıyor.

Eylemlerden paylaşılan videolar yüzlerce işçinin katıldığını ve bazılarının koruyucu giysi giymiş yetkililer ve çevik kuvvet polisiyle karşı karşıya geldiğini gösteriyor.

Eylemlerden canlı yayın yapanlar, işçilerin polis tarafından dövüldüğünü aktarıyor.

Bazı videolarda eylemciler ile polis arasındaki çatışma anları da görülebiliyor.

Ekim ayında Zhengzhou'da Covid-19 vakalarında yaşanan artış yüzünden Apple için iPhone telefonları üreten Foxconn şirketi, şehirdeki fabrikasında katı kurallar uygulamaya başladı ve tesisin dışarıyla bağlantısını kesti.

F﻿abrikada kaç kişide Covid saptandığı bilinmiyordu.

Bu sırada fabrikadaki kötü yaşam koşullarıyla ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı.

B﻿unun üzerine bazı işçilerin fabrikayı çevreleyen duvar ve çitleri aşarak tesisten kaçtığını gösteren görüntüler ﻿internette yayıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerde çok sayıda işçinin kamyonların arkasına binip yaşadıkları yerlere geri döndüğü anlaşılıyordu.

Foxconn daha sonra işçileri fabrikada kalmaya ikna etmeye çalıştı ve yeni işçilere daha yüksek maaş ve cömert ikramiye teklif etti.

C﻿anlı yayın sırasında konuşan bir Foxconn işçisi, "Söz verilen ikramiyeyi almayalım diye sözleşmemizi değiştirdiler. Bizi karantinaya aldılar ama yiyecek hiçbir şey vermediler. Eğer taleplerimizi ciddiye almazlarsa biz mücadele etmeye devam edeceğiz" diyor.

Başka bir canlı yayın sitesinde paylaşılan görüntülerde ise işçiler "Haklarımızı savunun! Haklarımızı savunun!" diye bağırıyor.

Bazı işçilerin güvenlik kameralarını ve pencereleri sopalarla kırdığı anlaşılıyor.

P﻿olislerin ise eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandığı düşünülüyor.

Reuters'a göre Foxconn yaptığı açıklamada sözleşmeler doğrultusunda işçilere tüm ödemeleri yaptığını ve tesisteki kötü koşullara dair iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Şiddet iddialarıyla ilgili Foxconn, "Benzer olayların tekrar yaşanmaması için çalışanlar ve yetkililerle iletişim kurmaya devam edeceğiz" dedi.

A﻿ğır yaralananlar olduğu iddia ediliyor

Videolarda eylemler sırasında konuşan bir işçi, bir kişinin polis tarafından dövüldüğü ve ağır yaralandığına şahit olduğunu anlatıyor.

BBC'ye konuşan ve yakın zamanda Zhengzhou fabrikasında çalışmaya başlayan bir diğer kişi ise işçilerin Foxconn'un "söz verdiği sözleşmeyi değiştirdiği" için protesto ettiğini paylaşıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Onlar sadece ödemelerini alıp evlerine dönmek istiyorlar."

Canlı yayınlanan bazı videolarda tesis çevresinde çok sayıda silahlı polis olduğu anlaşılıyor.

B﻿BC'ye konuşan ve tesiste yeni çalışmaya başlayan bir işçi eylemlerin yapıldığı noktayı ziyaret ettiğinde "yerde yatan ve kafası kanlar içinde olan bir adam" gördüğünü paylaştı.

İ﻿şçi, "İnsanların neden protesto ettiğini tam olarak bilmiyordum ama yeni işçileri Covid pozitif olan eski işçilerle karıştırıyorlar" dedi.

Tayvan merkezli Foxconn, Apple'ın en büyük taşeron firması.

Şirketin Zhengzhou fabrikası ise dünyada en çok iPhone üreten tesis.

Ş﻿irket, "sıfır-Covid" kuralları kapsamında hala tesisi Zhengzhou kentinin geri kalanından ayrı tutmaya çalışıyor.

A﻿pple ise Zhengzhou'daki durum yüzünden iPhone 14 dağıtımında yavaşlama olmasını beklediğini ifade ediyor.

Ç﻿in Devlet Başkanı Şi Cinping'in "sıfır-Covid" politikasındaki ısrarı ve uygulanan katı tedbirler, bir süredir Çin halkı ve iş dünyası için hayatı zorlaştırdığı yönünden eleştiriliyor.