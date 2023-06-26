Dünyanın en büyük iPhone'u üretildi! Sokak sokak gezdirdiler

Bir Youtuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti. Dev iPhone New York'un sokaklarında gezdirildi.

Dünyanın en büyük iPhone'u üretildi! Sokak sokak gezdirdiler

Editör: Ersoy ÖZDEM

Matthew Beem adlı bir YouTube fenomeni iPhone’a olan sevgisini belirtmek için ilginç bir yol izledi.

Dünyanın en büyük iPhone'ununu yapan Beem çalışır halde olan iPhone’u New York'un sokaklarında gezdirdi.

Dev iPhone’un 2 metreye yakın boyu olduğu belirtilirken fenomenin bu iPhone’u üretmek için çok farklı cihazları bir araya getirdiği belirtildi. Beem reklam amaçlı geliştirilen dev bir dokunmatik panel Mac mini’ye bağladığını ifade etti. Sonrasında tüm uygulamalar emüle edilmiş. Ayrıca NFC gibi bileşenleri de cihaza ekledi.

Dev iPhone hemen tüm fonksiyonları yerine getirebildiğine dikkat çekilirken. Telefonun alarm kurduğu, selfie çektiği, check-in yaptığı hatta Apple Pay ile ödeme bile yapabildiği ifade edildi.

Farklı bir tecrübe yaşatan dev iPhone'un videosu sosyal medyada viral oldu.

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