Dünyanın en büyük petrol ihracatçısının kârı yüzde 20 azaldı

Hidrokarbon fiyatlarındaki düşüş sebebiyle en büyük ihracatçı şirket olan Aramco’nun kârının yüzde 20 düştüğü açıklandı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısının kârı yüzde 20 azaldı

Editör: Özge Ceren Çimen

Suudi petrol devi Aramco, 2023'ün ilk çeyreğinde hidrokarbon fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 2022'nin aynı dönemine göre %19,25 düşüşle 31,9 milyar dolar net kâr açıkladı. Suudi şirket, sektördeki beş büyük şirket tarafından ilk çeyrekte toplanan 40,5 milyar dolarlık kârın dörtte üçünden fazlasını tek başına sağladığı belirtildi.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Aramco, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen fiyatlar nedeniyle 2022'nin ilk çeyreğinde 39,5 milyar dolar net kar kaydetmişti.

Aramco CEO'su Amin Nasser yaptığı açıklamada, "Genişleme planlarımıza devam ediyoruz, petrol ve gazın öngörülebilir gelecekte küresel enerji karışımının temel bileşenleri olmaya devam edeceğine inandığımız için uzun vadeli görünümümüz değişmedi" dedi.

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