Dünyanın en büyük uyuşturucu kartelinin kurucusu yakalandı

Dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden biri olan Meksikalı Sinaloa kartelinin lideri “El Mayo” lakaplı Ismael Zambada Garcia yakalandı. Garcia, kartelin hapisteki lideri “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez de yakalandı.

“El Mayo” lakaplı uyuşturucu baronu, Guzman ile birlikte ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde yakalandı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada ABD’ye en fazla uyuşturucu sokan kartel olan Sinaloa karteline büyük darbe vurulduğunu kaydetti. Garland, yakalanan Garcia ve Guzman’ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağını kaydetti.

BAŞINA 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

Başına 15 milyon dolar ödül konan Ismael Zambada Garcia, ABD’li savcılar tarafından Fentanil üretimi ve dağıtımı için komplo kurmakla suçlanmıştı. Fentanil eroinden daha güçlü bir uyuşturucu ve ABD’deki opioid krizinden sorumlu tutuluyor.

Kartelin “El Chapo” lakaplı lideri Joaquin Guzman Meksika’da 2011 ve 2015 yıllarında Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanmıştı. 2016 yılında ABD’ye iade edilen Guzman yargılandığı davada müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı.