Şair Afşar Timuçin hayatını kaybetti. Estetik denince akla o geliyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şair Afşar Timuçin hayatını kaybetti. Estetik denince akla o geliyordu

Şair, yazar ve çevirmen Prof. Dr. Afşar Timuçin, hayatını kaybetti. Felsefe alanındaki eserleri, şarkılara ilham veren zarif şiirleri, romanları ve gazete ile dergi yazılarıyla Türk edebiyatında önemli bir iz bıraktı.

Şair, yazar ve çevirmen Afşar Timuçin, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Özne Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Günay, sosyal medya hesabından bu üzücü haberi duyurarak, “Afşar Timuçin hocamızı kaybettik... Başımız sağolsun” ifadelerine yer verdi.

Timuçin'in cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

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AFŞAR TİMUÇİN KİMDİR?

Afşar Timuçin, 31 Ağustos 1939'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğmuştur. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde başladı ve 1967'de Kanada'ya giderek Montreal Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını aldı.

1968-1970 yılları arasında Fransızca okutmanlığı yaptıktan sonra, 1974'ten 2002 yılına kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Felsefe, Estetik, Halk Bilim, Sanat Tarihi ve Halk Edebiyatı dersleri verdi. 1981'de doçent, 1992'de ise profesör unvanı aldı. Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü ve 2006 yılında emekli oldu.

Şiirleri, Dönem, Milliyet Sanat, Ataç, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık gibi dergilerde yayımlandı. Ayrıca, 1972'de Tuncer Tuğcu ile birlikte başlattıkları Felsefe Dergisi'nin sorumlu yönetmenliğini üstlendi.

İnceleme, Araştırma ve Deneme Kitapları

  • Descartes (Descartes'çi bilgi kuramının temellendirilişi), doktora tezi (1972)
  • Aristoteles Felsefesi (1976)
  • Nazım Hikmet'in Şiiri (1978)
  • Özgür Prometheus (1997)
  • Aşkın Diyalektiği (2002)
  • Ölesiye Sevmek (2003)
  • Yeni Şiirimizin Kısa Romanı (2003)

Şiir Kitapları

  • Ey Benim Güzel Sevdalım (1984)
  • Bu Sevda Böyle Gider (1992)
  • Arınmalar (1993)
  • Akşam Türküleri (1996)
  • Bulutlar Deniz Kokar (2002)

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