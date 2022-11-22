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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı. İçerisinde ev, AVM, restoran ve plazalar var

Bir İtalyan bir mimarlık şirketi, dünyanın en pahalı yat konseptini üretti. Bu yapı dünyadaki en büyük yüzen yapısı olarak kayıtlara geçti. Kaplumbağa şeklinde tasarlanan ve içerisinde AVM, restoran, plaza ve evler var. Yapının maliyeti ise 8 milyar dolar...

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:23
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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatını İtalyan bir mimarlık şirketi üretti. Yapının maliyeti ise 8 milyar dolar

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı. İçerisinde ev, AVM, restoran ve plazalar var
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İtalyan bir mimarlık şirketi dünyanın en büyük ve en pahalı yatını üretti. Süper, mega ve gigayatlardan daha büyük olan gemilere terayat adı veriliyor.

Lazzarini adlı bir şirket şimdi son derece lüks ve bir o kadar da pahalı olan yeni bir terayat konsepti üzerinde çalıştığını duyurdu.

ADINI PANGEA'DAN ALDI

Pangeos adı verilen yapının isminin 335 milyon yıl önce var olan bir süper kıta olan Pangea'dan esinlenerek konulduğu belirtildi.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük yüzer yapı olacak olan geminin  550 metre uzunluğunda ve 610 metre genişliğinde olacağı açıklandı.

Lazzarini'ye göre tam bir "yüzen şehir" olan terayat, oteller, alışveriş merkezleri, parklar ve hatta daha küçük gemiler ve uçaklar için limanlara sahip olacak.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İNŞA EDİLECEK

Diğer taraftan şirket tarafından,  kaplumbağa şeklinde tasarlanacak olan yapının Suudi Arabistan'da inşa edileceği ve Cidde'nin kuzeyindeki Kral Abdullah Limanı'ndan bir alanın inşaat işin seçildiği ifade edildi.

Lazzarini, son olarak terayatın inşaatının 2033 yılında tamamlanabileceğini aktardı.

İşte dünyanın en büyük yat konseptinden kareler...

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