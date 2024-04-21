Dünyanın en büyük yolcu gemisi. Titanic yanında kayık gibi kalıyor

Dünyanın en büyük yolcu gemisi, Royal Caribbean International'a ait “Icon of the Seas” gemisi yaklaşık 8 bin yolcusuyla ABD’nin Miami kentinden Karayipler’e gitmek üzere ilk seferi için 24 Ocak 2024'te denize açılmıştı, şimdi ikinci seferine hazırlanıyor.

365 metrelik dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon Of The Seas’nin inşası 1.5 milyar sterline mal oldu. Gemi 250 bin ton ağırlığıyla efsanevi Titanik’ten beş kat daha büyük.

Royal Caribbean internet sitesindeki fiyatlara göre yolcular, Miami çıkışlı 7 gecelik Batı Karayip turu 3 bin 100 dolar, 7 gece Doğu Karayip turu için 2000 dolar ödeyecek.

Dünyanın en büyük su parkının bulunduğu gemide, 40 bar ve restoran, 15 metrelik şelale, mini golf sahası ve buz pateni pisti var.

Dev yolcu gemisi 20 güvertede 7600 yolcu ve 2350 mürettebat taşıma kapasitesine sahip.

Geminin 6 motoru dizele göre daha çevreci olduğu iddia edilen sıvılaştırılmış doğalgaz ile çalışıyor. Ancak çevreci gruplar bunun tamamen tersini savunuyor.

ÇEVRECİ Mİ YOKSA ÇEVRE İÇİN TEHDİT Mİ?

Çevreci gruplar, sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan geminin ve benzeri diğer büyük yolcu gemilerinin çevreye zararlı metan sızıntılarına neden olduğu gerekçesiyle uzun zamandır sert eleştiriler yöneltiyor.