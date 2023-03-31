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Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi Basra’da

Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi “Logos Hope” Basra’da Şattülarab Nehri'ne demirledi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:22
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Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi Basra’da

Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi Basra’da
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AA

Bilim, spor, sanat, edebiyat, düşünce gibi çeşitli alanlarda yaklaşık 4 bin kitaptan yarım milyon kopyanın bulunduğu dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi, ilk defa demirlediği Basra’da entelektüellerin yoğun ilgisini çekiyor. Geminin 14 gün Basra’da kalması planlanıyor.

Iraklılar kütüphaneyi ziyaret etmekle kalmıyor, ayrıca "Logos Hope" içinde yürütülen çeşitli kültürel faaliyetlere de katılıyor.

Kütüphanede gönüllü olarak görev yapan İngilizce Öğretmeni Sare Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi Logos Hope gemisi Basra’da kitapseverleri bir araya getiriyor. Böylesi önemli bir etkinlik için arkadaşlarımla gönüllü olarak görev aldık. Bizim varlığımız; burada bulunan yabancılarla yerel kitapseverler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olmak." dedi.

Basra’da dünyanın en büyük yüzen kütüphanesinin bulunmasının büyük sorumluluk olduğunu dile getiren Nasır, gemide bulunan 70 farklı ülkeden görevli ve gönüllülere Irak kültürünü aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yüzen kütüphaneye Basralı aydınların ilgisinin yoğun olduğuna dikkati çeken Nasır, "İlk gün yaklaşık 70 bin kişi burayı ziyaret etti. Bu sayı gittikçe artıyor." diye konuştu.

Basralı Biyoloji Öğretmeni Cemil Abdussettar da, "Logos Hope" gemisinin Basra’da bulunmasının kendileri için büyük bir sevinç olduğunu ifade etti.

Abdussettar, şunları kaydetti:
"Irak’ta son dönemdeki kültürel etkinlikler geçmişte yaşadığımız şiddet ortamına veda edebileceğimizi gösteriyor. Burada teknik alanların yanı sıra bilim, sanat ve edebiyat dallarında da kitaplar bulunuyor. Bu kitapları okuyarak okullarımız ve üniversitelerimizin köklü birikimini ve ve kültürel hafızamızı tazeleyebiliriz. Biz, bilimsel ve kültürel etkinlikleri bırakmadık ancak yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı durgunluk yaşandı."

Almanya merkezli "Good Books For All" hayır kuruluşu bünyesinde yer alan "Logos Hope" gemisi 1973'te inşa edildi. Uzun yıllar yolcu taşımacılığında kullanılan gemi, restorasyon sürecinin ardından 2009'dan itibaren şimdiki haliyle hizmet vermeye başladı.

Her yıl birçok ülkeyi dolaşan "dünyanın en büyük yüzen kütüphanesini" bugüne kadar 9 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

"Logos Hope" gemisinin Irak'tan sonraki durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

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