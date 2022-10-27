27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

Dünyanın en çekici kadını seçilen Kanadalı golfçü Paige Spiranac, Cadılar Bayramı için giydiği kıyafet ve verdiği pozlarla nefesleri kesti

Galeri Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:16
Takip Et
1/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

2/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

Sokak dövüşçüsü kıyafetleri giyen golfçü, çektiği üç fotoğrafı Instagram'da paylaştıktan kısa süre sonra fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni aldı.

3/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

Paige, fotoğrafları "Sokak dövüşçülerini seviyorum" başlığı ile 3.6 milyon takipçisi ile paylaştı.

4/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

Takipçileri, mükemmelsin, seninle sokak dövüşü yapmak istiyorum gibi yorumlar yaptı.

5/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

Paige, bu senenin başlarında Maxim dergisi tarafından yılın en çekici kadını seçilmişti.

6/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

Paige, giydiği açık kıyafetler ile golf videoları paylaşarak kısa sürede Instagram'da fenomen oldu.

7/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

İşte Spiranac'ın o paylaşımları.

8/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

9/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

10/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

11/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

12/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

13/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

14/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

15/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

16/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

17/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

18/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

19/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

20/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

21/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

22/22
Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
2
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
4
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
5
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
6
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Şişli'de 4 katlı binada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
﻿Şişli'de 4 katlı binada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
﻿Şişli'de 4 katlı binada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 personel alacak
﻿29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı
﻿29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı
﻿29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi
﻿Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi
﻿Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi
﻿Onları her gün görüyorsunuz ama bu böcekleri hiç bu kadar yakından görmediniz. Gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı
﻿Onları her gün görüyorsunuz ama bu böcekleri hiç bu kadar yakından görmediniz. Gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı
﻿Onları her gün görüyorsunuz ama bu böcekleri hiç bu kadar yakından görmediniz. Gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı
﻿Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı
﻿Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı
﻿Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı
﻿Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı
﻿Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı
﻿Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı
﻿Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor
﻿Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor
﻿Filenin Sultanı Zehra Güneş gelin oluyor
﻿İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü: Kahverengiye büründü
﻿İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü: Kahverengiye büründü
﻿İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü: Kahverengiye büründü
﻿Sırp mankene İstanbul'da dehşeti yaşattılar. Uyandığında gerçeği anladı karakola koştu
﻿Sırp mankene İstanbul'da dehşeti yaşattılar. Uyandığında gerçeği anladı karakola koştu
﻿Sırp mankene İstanbul'da dehşeti yaşattılar. Uyandığında gerçeği anladı karakola koştu
﻿Ağrı'da etkili olan kar ve siste çobanların zorlu mesaisi sürüyor
﻿Ağrı'da etkili olan kar ve siste çobanların zorlu mesaisi sürüyor
﻿Ağrı'da etkili olan kar ve siste çobanların zorlu mesaisi sürüyor
﻿İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti
﻿İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti
﻿İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti
﻿Hindistan'da Divali Bayramı kutlandı
﻿Hindistan'da Divali Bayramı kutlandı
﻿Hindistan'da Divali Bayramı kutlandı
﻿Dünya bu çocuğu konuşuyor. 29 yıl önce bir yangında öldüm
﻿Dünya bu çocuğu konuşuyor. 29 yıl önce bir yangında öldüm
﻿Dünya bu çocuğu konuşuyor. 29 yıl önce bir yangında öldüm
﻿Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı. Son haliyle şaşkına çevirdi
﻿Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı. Son haliyle şaşkına çevirdi
﻿Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı. Son haliyle şaşkına çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.