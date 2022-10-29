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Cadılar Bayramı'nda onlarca kişi kalp krizi geçirdi. En az 120 ölü var

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin kalp krizi geçirdiği ve en az 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 21:01
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Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarında izdiham

Cadılar Bayramı'nda onlarca kişi kalp krizi geçirdi. En az 120 ölü var
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham yaşandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham çıktığını ve yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyledi. 

ACİL TALİMAT VERİLDİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, sokakta çok sayıda insana ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat verdi. Yetkililer, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da yaşanan izdiham nedeniyle en az 120 kişinin ezilerek hayatını kaybettiği bilgisi verildi. (İHA)

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