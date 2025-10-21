Amerikan ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı için dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı.

RONALDO YİNE ZİRVEDE

Listenin zirvesinde yine Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli yıldızın toplam kazancının 280 milyon dolar olduğu belirtildi. Ronaldo’yu 130 milyon dolar ile Inter Miami’de forma giyen Lionel Messi takip etti. Üçüncü sırada ise Al Ittihad’dan Karim Benzema (104 milyon dolar) bulunuyor.

İLK 10'DA REAL MADRID'DEN 4 İSİM VAR

İspanyol devi Real Madrid, listede en fazla oyuncusu bulunan kulüp oldu. Kylian Mbappe (95 milyon dolar), Vinicius Jr. (60 milyon dolar) ve Jude Bellingham (44 milyon dolar) ilk 10’a girmeyi başardı.

LAMINE YAMAL İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Forbes listesine ilk kez girdi. Yamal’ın yıllık kazancının 43 milyon dolar olduğu, bunun 10 milyon dolarının reklam gelirlerinden geldiği açıklandı.

YAŞ ORTALAMASI 30'UN ALTINA DÜŞTÜ

Listenin genel ortalamasında dikkat çeken bir başka detay ise, Forbes verilerine göre ilk 10’daki futbolcuların yaş ortalamasının son beş yıl içinde ilk kez 30’un altına düşmesi oldu.

FORBES'E GÖRE EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCU (Reklam gelirleri dahil)

Cristiano Ronaldo – Al Nassr (280 milyon dolar)

Lionel Messi – Inter Miami (130 milyon dolar)

Karim Benzema – Al Ittihad (104 milyon dolar)

Kylian Mbappe – Real Madrid (95 milyon dolar)

Erling Haaland – Manchester City (80 milyon dolar)

Vinicius Jr. – Real Madrid (60 milyon dolar)

Mohamed Salah – Liverpool (55 milyon dolar)

Sadio Mane – Al Nassr (54 milyon dolar)

Jude Bellingham – Real Madrid (44 milyon dolar)

Lamine Yamal – Barcelona (43 milyon dolar)