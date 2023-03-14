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Dünyanın en çok silah alan devleti

Hindistan'ın 2018-2022'de dünyanın en büyük silah ithalatçısı olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:04
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Dünyanın en çok silah alan devleti belli oldu

Dünyanın en çok silah alan devleti
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporunda, küresel silah ithalatında 2018-2022'nin en yüksek payına sahip olan Hindistan' olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın aynı dönemde en büyük tedarikçisinin Rusya olduğu, Rusya’yı ise ABD’yi geride bırakan Fransa’nın izlediği belirtildi.

Rusya'nın Hindistan'a silah ihracatındaki payının yüzde 45 olduğu ifade edilen raporda, Fransa'nın payının yüzde 29, ABD'ninkinin ise yüzde 11 olduğu kaydedildi.

Raporda, Hindistan'ı 2018-2022'de küresel silah ithalatı oranında Suudi Arabistan, Katar, Avustralya ve Çin’in izlediği ancak yalnız 2022'ye bakıldığında Ukrayna'nın en büyük 3. silah ithalatçısı olduğu kaydedildi.

Hindistan'ın ithalatının 2018-2022’de bir önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 11 azaldığı vurgulanan raporda, küresel silah ihracatının 2022'de 2,1 trilyon doları aşarak en yüksek seviyeye yükseldiği aktarıldı.

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