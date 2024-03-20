Dünyanın en dayanıklı canlısı. 8 bacakları var. Özelliklerini duyan şaşırıyor

Dünyanın en dayanıklı canlı türlerinden olan Tardigradlar sekiz bacaklı mikroskobik canlılardır.

Diğer adıyla su ayılarının 300 ila 700 mikrometre boyunda olduğu söyleniyor. Vücutları tırtıla benzeyen ve O harfi şeklinde ağızları olan Tardigradlar mikro organizmalardır.

Su ayılarının yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı değerlendiriliyor.

Bilim insanları, Tardigradların 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabileceklerini bildiriyor.

Ayrıca bilim insanları su ayılarının uzayda dahi hayatta kalabileceğini söylüyor.