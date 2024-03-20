Dünyanın en dayanıklı canlısı. 8 bacakları var. Özelliklerini duyan şaşırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en dayanıklı canlısı. 8 bacakları var. Özelliklerini duyan şaşırıyor
Tardigrad diğer adıyla su ayısının fiziksel ve karakteristik özellikleri herkesi hayran bıraktırıyor.

Dünyanın en dayanıklı canlı türlerinden olan Tardigradlar sekiz bacaklı mikroskobik canlılardır.

Diğer adıyla su ayılarının 300 ila 700 mikrometre boyunda olduğu söyleniyor. Vücutları tırtıla benzeyen ve O harfi şeklinde ağızları olan Tardigradlar mikro organizmalardır.

aeeb8ff780b2873f4b56d7ec7e29020c.webp

Su ayılarının yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı değerlendiriliyor.

Bilim insanları, Tardigradların 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabileceklerini bildiriyor.

Ayrıca bilim insanları su ayılarının uzayda dahi hayatta kalabileceğini söylüyor.

md3rtewiifydzx3utj4rjm-1024-80-jpg.webp

Son Haberler
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi Gündem
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı Gündem
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü Dünya
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde Ekonomi
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı Gündem
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı
Murat Kurum mal varlığını açıkladı Gündem
Murat Kurum mal varlığını açıkladı