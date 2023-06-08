Dünyanın en derinine indiler

Yaşamın kökenine ilişkin ipuçları toplayan Uluslararası Okyanus Keşif Programı'nın bir parçası olan bilim insanları, Kuzey Atlantik okyanus tabanının yaklaşık bir mil altında 'JOIDES Resolution' adlı bir sondaj gemisiyle çalışma başlattı.

Sputnik'in haberine göre çalışma kapsamında Dünya'nın bu kadar derininden gelen manto parçacıklarına ilk kez ulaşılmış oldu.

'GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI' DİYE KAYDEDİLDİ

JODIES Resolution'ın internet sitesinde çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Dünya'da manto kayalarına erişmek son derece zor fakat Atlantis Masifi, tabanı çok yavaş yayılmadan ötürü manto parçacıklarını belirli noktalarda yüzeye eriştirerek nadir de olsa avantaj sunuyor.

Çalışmayı yürüten ekip mantoyu delmemiş ve en derine inme rekorunu kırmamış olsalar da, 1267 metre derinlikten manto kayacı çıkararak yeni bir rekora imza attı.