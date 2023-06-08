Dünyanın en derinine indiler

Bilim insanları, sondajla Dünya'nın derinlerine ulaşarak manto kayaçları topladıklarını açıkladı.

Dünyanın en derinine indiler

Yaşamın kökenine ilişkin ipuçları toplayan Uluslararası Okyanus Keşif Programı'nın bir parçası olan bilim insanları, Kuzey Atlantik okyanus tabanının yaklaşık bir mil altında 'JOIDES Resolution' adlı bir sondaj gemisiyle çalışma başlattı.

Sputnik'in haberine göre çalışma kapsamında Dünya'nın bu kadar derininden gelen manto parçacıklarına ilk kez ulaşılmış oldu.

'GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI' DİYE KAYDEDİLDİ

JODIES Resolution'ın internet sitesinde çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Dünya'da manto kayalarına erişmek son derece zor fakat Atlantis Masifi, tabanı çok yavaş yayılmadan ötürü manto parçacıklarını belirli noktalarda yüzeye eriştirerek nadir de olsa avantaj sunuyor.

Çalışmayı yürüten ekip mantoyu delmemiş ve en derine inme rekorunu kırmamış olsalar da, 1267 metre derinlikten manto kayacı çıkararak yeni bir rekora imza attı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz Dünya
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor Teknoloji - Otomotiv
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi Güncel
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
Cenk Tosun'dan kötü haber Spor
Cenk Tosun'dan kötü haber
Kritik MGK toplantısı başladı Güncel
Kritik MGK toplantısı başladı
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti Spor
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi Kültür Sanat
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi