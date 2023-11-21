Dünyanın en güzel bahçeleri

2- Versay Bahçesi, Versailles, Fransa
Paris'in batısında yer alan bu bahçe, ortalama 800 hektarlık bir alanda yok yok dedirtecek nitelikte! Bu popülerliğine de Google aramasında 29 milyon ile bir kez daha şahit oluyoruz. Uçsuz bucaksız, yeşilin binbir tonuyla buluşulan bu bahçe, 1661 yılında Kral XIV. Louis tarafından peyzaj mimari Andre Le Notre'ye tasarlatılmış.
Versay Bahçeleri Barok tarzın günümüzde mevcut en tipik örneklerinden. Simetri, düz hatların sonsuzluk hissi vermesi için göz önüne çıkarılması, sade ve geometrik şekillerle oluşan bölümlere eşlik eden her dem yeşil bitkiler... Bahçeyi oluşturan geometrik şekillerin tasarımı, gökyüzünden bakıldığında tüm bahçenin bir desen halinde gözükmesi amacıyla uygulanmış.
Su öğesi, uzun akslar ile bahçede yer alırken, sade geometrik şekiller ile çeşitlilik göz yormuyor. Bu bahçede ayrıca heybetli sütunlar, gösterişli heykeller, çeşmeler ve havuzlar da yer alıyor.