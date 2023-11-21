Dünyanın en güzel bahçeleri

Doğa ve insanın estetiğinin bir araya gelmesi ortaya muhteşem güzellikte bahçeler çıkarıyor. Dünyanın dört bir yanındaki, birbirinden farklı tarzlarda bahçelerin her biri kendine has bir atmosfer yaratıyor.

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Maison Française Dergisi'nde yer alan habere göre, eskiden bir güç ve bir zenginlik göstergesi olan bahçeler, artık doğa sevgisini ve açık hava keyfini doyasıya yaşamayı isteyen herkesin gözdesi.
Birbirinden güzel ve iç açıcı bahçeleri birlikte inceleyelim.

İşte o bahçeler:

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1- Majorelle Bahçesi, Marakes, Fas

Rotamızı Marakeş'e çeviriyoruz. Google aramasında 2.080.000 sonuca sahip olan Majorelle Bahçesi'nde mavi ve san birbiriyle dans ederken bitki dokularının da bu resmi tamamladığını görüyoruz. Hatta bu bahçenin duvarlarında yer alan ünlü kobalt mavisini görüp hayran kalan birçok kişi eminim evinin veya bahçesinin bir duvarını bu tona boyamıştır.

Bahçe, Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé'nin gizli ilham kaynağı olarak biliniyor. Daha geçmiş zamana baktığımızda, bahçenin sahibi ve tasarımcısının Fransız ressam Jacques Majorelle olduğunu öğreniyoruz. Ressama göre bahçenin her bir bitkisi orkestranın bir üyesi, kendisi de orkestra şefi. Bu yüzden de birbiriyle kusursuz bir uyum sergiliyor. 1980 yılında Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé tarafından satın alındıktan sonra bahçe elden geçirilip zenginleştirilmiş, mevcut 135 farklı bitki türü 300'e çıkarılmış.

Binalar aslına uygun olarak restore edilmiş ve yeniden halka açılmış. Dev bir Berberi sanatı koleksiyonuna sahip olan Saint Laurent ve Bergé, ressamın atölyesini de kendi koleksiyonlarının sergilendiği bir müzeye dönüştürmüşler. Bahçe senede 900 bin ziyaretçiyi çeken şehrin en turistik yeri. Renklerin büyüleyici etkisini kuvvetlendiren bahçede kullanılan farklı kaktüs türlerinden elbette siz de ilham alabilirsiniz.

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2- Versay Bahçesi, Versailles, Fransa

Paris'in batısında yer alan bu bahçe, ortalama 800 hektarlık bir alanda yok yok dedirtecek nitelikte! Bu popülerliğine de Google aramasında 29 milyon ile bir kez daha şahit oluyoruz. Uçsuz bucaksız, yeşilin binbir tonuyla buluşulan bu bahçe, 1661 yılında Kral XIV. Louis tarafından peyzaj mimari Andre Le Notre'ye tasarlatılmış.

Versay Bahçeleri Barok tarzın günümüzde mevcut en tipik örneklerinden. Simetri, düz hatların sonsuzluk hissi vermesi için göz önüne çıkarılması, sade ve geometrik şekillerle oluşan bölümlere eşlik eden her dem yeşil bitkiler... Bahçeyi oluşturan geometrik şekillerin tasarımı, gökyüzünden bakıldığında tüm bahçenin bir desen halinde gözükmesi amacıyla uygulanmış.

Su öğesi, uzun akslar ile bahçede yer alırken, sade geometrik şekiller ile çeşitlilik göz yormuyor. Bu bahçede ayrıca heybetli sütunlar, gösterişli heykeller, çeşmeler ve havuzlar da yer alıyor.

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3- Kew Bahçeleri, Londra, Birleşik Krallık

Gözlerinizi kapayın ve çiçekli bir bahçe hayal edin! Bu bahçenin görüntüsü İngiliz Bahçeleri'ne benziyor mu? O zaman doğru adrestesiniz. Google aramalarında 24 milyon 100 bin sonuç veren ve Londra'da yer alan ünlü Kew Botanik Bahçesi aynı zamanda çeşitli botanik koleksiyonlarına da sahip olmasıyla biliniyor.

Bu nedenle Londra'da en çok ziyaret edilen turistik mekânlar arasında olması hiç de şaşırtıcı değil! Dört mevsim farklı renk ve dokulara şahit olacağınız bu bahçenin yayınları da bir o kadar popüler ve ilgi çekici. Kitaplığınız için yayınlarına mutlaka göz atmalısınız.

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4- Shinjuku Gyoen Ulusal Bahçesi, Tokyo, Japonya

Meyve ağaçlarının çiçeklerle sarmaş dolaş olmasına hayran kalanlardan misiniz? İnsanın gözünü, gönlünü fetheden bu görüntünün çıkış ülkesi bildiğiniz gibi Japonya! Tokyo'da yer alan Shinjuku Gyoen Ulusal Bahçesi de Google aramasında 1 milyon 570 bin sonuca sahip.

Neredeyse bir simge olan Japon kiraz ağaçlan bahar döneminde açıyor ve hatta adına festivaller, turlar düzenleniyor. Ülkenin farklı birçok noktasında bu ağaçların renkli şölenine tanık oluyoruz. Şehrin ortasında yer alan bahçede 400'den fazla Somei Yoshino ağacı pembe tonlarında çiçeklerle aynı anda patlıyor ve görsel bir şölen sunuyor.

Parkın tarihi 1603 yılına kadar uzanıyor ve geleneksel bir Japon peyzaj düzenlemesine sahip. Aynı zamanda Fransız bahçelerinin simetrisi ile İngiliz bahçelerinin tür çeşitliliğini de yine bu bahçede görmek mümkün.

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5- Monet'nin Bahcesi, Giverny, France

Ünlü ressam Claude Monet'nin ikonik Japon esintili su bahçesi ve dikkat çeken çiçek düzenlemeleri ile kendine hayran bıraktığı bir bahçe. Google aramasında ise 15 milyon 600 bin sonuca sahip bu güzel bahçeyi gezerken, Monet'nin 1883'te Giverny'de satın aldığı evin bahçesinden esinlendiği tabloları hemen hatırlayabilirsiniz. Salkım söğütler, suda yüzen nilüfer çiçekleri, arka planda beliren yeşil köprü, renkli çiçekler ve daha fazlası...

Yılın belli dönemlerinde kapılarını açan bahçeyi ziyaret etmeden önce bu tarihleri kontrol etmelisiniz. Genelde kış döneminde kapalı oluyor. Zaten bu bahçeyi de en çiçekli, en yeşil haliyle görmek ideal. Bahçe tasarımında renklerine göre çiçekler yan yana kullanılırken, formlarının uyumlarına da ayrıca dikkat edilmiş. Hiçbiri diğerinin önüne geçmiyor, birbirini gölgelemiyor.

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6- Rio de Janeiro Botanik Bahçesi Brezilya

1808 yılında Portekiz Krallığı ve dönemin Brezilya Krallığı'nın kralı VI. João tarafından kurulmuştur. Rio de Janeiro Botanik Bahçesi; aslında Antiller'den getirtilen hindistancevizi, karabiber ve tarçın gibi bitkileri Brezilya'ya adapte etme amacıyla tasarlanmıştı. Ardından da bahçe 1822 yılında halka açıldı. Bu egzotik bahçe Google aramasında 6 milyon 400 bin sonuca sahip.

Şehrin güney bölgesi olan Zona Sul'da yer alan botanik bahçesinde hem Brezilya'ya hem de farklı ülkelere ait bitki florasını görebilirsiniz. Gökyüzüne uzanan farklı palmiye türleri, su bahçelerinde yer alan dev nilüfer bitkileri ile egzotik bir vahanın içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İçlerinde bazıları tükenme tehlikesi olan yaklaşık 6500 bitki türü 54 hektarlık alana yayılmış.

Bahçede birkaç adet sera da yer almakta. Hatta bunlardan bir tanesi kelebek ve orkide serasi. Bahçe sadece botanik değil tarihi, sanatsal ve arkeolojik öneme de sahip. Bünyesinde yer alan araştırma merkezi, Brezilya'nın en geniş kapsamlı ve botanik alanda uzmanlaşmış kütüphanesine ev sahipliği yapıyor, yaklaşık, 32 bin yayını barındırıyor.

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7- Nong Nooch Tropik Botanik Bahçesi, Pattaya City, Tayland

Uzakdoğu bahçeleri, alışagelmiş bahçe stillerinden biraz farklılık gösterir. Karşımızda ise bu defa 391 bin Google aramasına sahip Nong Nooch Tropik Botanik Bahçesi yer alıyor. 500 dönümlük alana yayılan bahçede altın detaylar ve yeşilin farklı tonları karşımıza çıkıyor. 1980'de halka açılan ve vahşi yaşamı koruma altına da alan bahçe, Pattaya'ya 30 dakika uzaklıkta.

Burayı ziyaret ettiğiniz zaman parkın farklı temalarla ayrıldığını fark edebilir, farklı ülkelerin bahçe tasarımlarının izlerini görebilirsiniz. Ortalama 670 tür bitkinin bulunduğu eşsiz bir botanik bahçesinde, büyüleyici kaktüs türleri, et yiyen bitkiler bölümü, Uzakdoğu'nun meşhur orkide türleri, tropikal palmiyeler, bonsai gibi birçok tür yer almakta. Botanik parkta ayrıca Thai kültürüne ait dans, müzik ve daha birçok kültürel aktivite de izleyebilirsiniz.

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8- St. Regents Park Londra, Birleşik Krallık

Londra'nın muhtemelen en popüler noktaları arasında yer alan Kraliyet parklanından biri de St. Regents'tır. Google aramasında 78 milyon 700 bin sonuca sahip. Bünyesinde Regent's College ve Londra Hayvanat Bahçesi'ni barındırmakta. Çiçek tarhlan her sezon farklı mevsimlik çiçeklerle sizleri karşılar. Formal bitkilerin arasından göz kırpan renkli dokular her mevsim farklı bir heyecana sahip oluyor! İş arasında mola verenler, yemeklerini yiyenler, çocuklarını gezdirenlerin yanında güneşli havada ise güneşlenenlerle karşılaşabilirsiniz.

Ya da bahçe meraklısı turistlerle... Bu alanda Kraliçe Mary Bahçesi'nde 12 binden fazla gül görebilirsiniz. İsimlerini merak ettiğiniz zaman ise her birinin isim ve kimlik bilgisini önlerinde yer alan bilgi kartlarından öğrenebilirsiniz. Park aynı zamanda geniş bir sulak alana sahip ve yaklaşık 100 yabani kuş türünü barındırıyor.

Ara yürüme yollarında spor yapanları geçerken suya yansıyan söğüt ağaçlarına, kenardan kokusu gelen sarmaşık İngiliz güllerine de hayran kalmanız kaçınılmaz. Tüm bu güzellikler karşısında bir bank bulup, doğayı izlemeyi ve anın keyfini çıkarmayı ihmal etmeyin!

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