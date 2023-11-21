Dünyanın en güzel bahçeleri

1- Majorelle Bahçesi, Marakes, Fas

Rotamızı Marakeş'e çeviriyoruz. Google aramasında 2.080.000 sonuca sahip olan Majorelle Bahçesi'nde mavi ve san birbiriyle dans ederken bitki dokularının da bu resmi tamamladığını görüyoruz. Hatta bu bahçenin duvarlarında yer alan ünlü kobalt mavisini görüp hayran kalan birçok kişi eminim evinin veya bahçesinin bir duvarını bu tona boyamıştır.

Bahçe, Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé'nin gizli ilham kaynağı olarak biliniyor. Daha geçmiş zamana baktığımızda, bahçenin sahibi ve tasarımcısının Fransız ressam Jacques Majorelle olduğunu öğreniyoruz. Ressama göre bahçenin her bir bitkisi orkestranın bir üyesi, kendisi de orkestra şefi. Bu yüzden de birbiriyle kusursuz bir uyum sergiliyor. 1980 yılında Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé tarafından satın alındıktan sonra bahçe elden geçirilip zenginleştirilmiş, mevcut 135 farklı bitki türü 300'e çıkarılmış.

Binalar aslına uygun olarak restore edilmiş ve yeniden halka açılmış. Dev bir Berberi sanatı koleksiyonuna sahip olan Saint Laurent ve Bergé, ressamın atölyesini de kendi koleksiyonlarının sergilendiği bir müzeye dönüştürmüşler. Bahçe senede 900 bin ziyaretçiyi çeken şehrin en turistik yeri. Renklerin büyüleyici etkisini kuvvetlendiren bahçede kullanılan farklı kaktüs türlerinden elbette siz de ilham alabilirsiniz.