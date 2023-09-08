Dünyanın en güzel kadını bilimsel olarak açıklandı

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınını seçmek için bir araştırmalar yapıldı. İşte o kadın...

Dünyanın en güzel kadını bilimsel olarak açıklandı

Güzellik standartı herkes için değişirken estetik görünen kadınlar çeşitli yarışmalar ve araştırmalarla belirlendi.

İngiliz şirket Lorraine Cosmetics, 2012'de "Britanya'nın mükemmel yüzünü" bulmak için bir yarışmaya sponsor olduğunda, parlak teni, doğal sarı saçları ve ışıltılı mavi gözleriyle 18 yaşındaki Dover Dilbilgisi öğrencisi Florence Colgate, muzaffer kazanan ilan edildi. Dünyanın en güzel yüzü 8 binden fazla katılımcı arasından seçildi.

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En son 2022'de Dr. Julian De Silva, en mükemmel yüze sahip kadını belirlemek için yeni bilgisayarlı haritalama tekniklerini kullandı ve aktris Jodie Comer oldu.

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EN GÜZEL YÜZE KİMİN SAHİP OLDUĞUNU BELİRLEYEN ŞEY NEDİR?

Daily Mail'e göre konu seçime geldiğinde, "Yarışmacılar makyajsız olarak değerlendirildi ve estetik cerrahi veya kimyasal iyileştirme yaptırmışlarsa girişleri yasaklandı." Güzellik, hem simetri hem de "Altın Oran" olarak bilinen şey açısından yüz hatlarının ölçümlerinin hizalanma şeklidir.

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Florence Colgate'in altın oran puanı neredeyse mükemmel bir 1.618 iken, Jodie Comer'inki altın orana göre yüzde 94.52 doğrudur.

Altın bölüm veya altın oran olarak da bilinen Altın Oran, "iki parça uzunluğunun, toplamlarının iki uzunluktan daha büyük olanına oranıyla aynı orana sahip olması durumunda elde edilir."

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