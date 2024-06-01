Dünyanın en güzel kadını deniliyordu. 89 yaşındaki Sophia Loren yürürken görüntülendi

Düzenleme: Merve N. Güreş
Dünyanın en güzel kadını deniliyordu. 89 yaşındaki Sophia Loren yürürken görüntülendi

Beyaz perdenin efsanevi yıldızlarından Sophia Loren, yıllar sonra Beverly Hills’te ortaya çıktı.

Sinemanın yaşayan efsanesi Sophia Loren, 90. yaşına günler kala ilk kez görüntülendi.

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Beverly Hills’te arkadaşlarıyla yemek yiyen Loren, ilerlemiş yaşına rağmen güzelliğinden ve zerafetinden hiçbir şey kaybetmemişti.

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Hayranları tarafından adeta ablukaya alınan güzel oyuncu hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

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Geçtiğimiz yıl İsviçre'deki evinde düşerek biri uyluk kemiğinde olmak üzere vücudunda çok sayıda kırık oluşan Sophia Loren, çok sayıda ameliyat geçirmişti.

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Görüntülerde baston yardımıyla yürüyen Loren’in tedavisinin çok iyi gittiğini söyledi.

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Loren, en son 80. Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen bir defilede kameraların karşısına çıkmıştı.

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Sophia Loren oğulları Edoardo Ponti ve Carlo Ponti JR ile yıllar önce katıldığı bir davette böyle poz vermişti.

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89 yaşındaki Loren, en son yönetmen oğlu Edoardo'nun "The Life Ahead" filminde oynamıştı.

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Loren, 1966 yılında Carlo Ponti ile evlendi.

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Gerçek adı Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone olan oyuncu 20 Eylül 1934'te dünyaya geldi.

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Amerikan Film Enstitüsü tarafından Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızlarından biri olarak seçilmiştir.

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2022 itibarıyla Hollywood’un ‘Altın Çağı'ndan hayatta kalan son büyük yıldız olan Loren, AFI'nin listesinde yaşayan tek kişidir.

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16 yaşındayken sinema kariyerine başlayan Loren, Vittorio De Sica'nın yönettiği Kızım ve Ben filmindeki Cesira rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanarak İngilizce olmayan bir dildeki performansıyla Oscar kazanan ilk oyuncu oldu.

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5 özel Altın Küre (Cecil B. DeMille Ödülü dahil), bir BAFTA Ödülü, bir Laurel Ödülü, bir Grammy Ödülü, Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Volpi Kupası ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı.

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1991 yılında, yaşam boyu başarılarından dolayı Akademi Onur Ödülü'ne layık görüldü.

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1980'lerden bu yana Prêt-à-porter (1994), Daha Hınzır İki Adam (1995) ve Nine (2009) gibi filmlerde rol aldı.

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