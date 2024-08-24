Dünyanın en iyi 100 limanının arasında 4 Türk limanı yer aldı

Türkiye'den dört liman listede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İngiltere merkezli haber portallarından Lloyd's List'in hazırladığı "İlk 100 Liman 2024 Raporu" listesinde yer alan Türk limanlarını değerlendirerek, limanların sıralamada 2022 yılına göre yükselişte olduğunu kaydetti.

Konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasında Türkiye'den 4 limanının bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, "2023 yılında Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanları dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasında yer aldı" bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, listede Ambarlı Limanı'nın 64'üncü, Kocaeli Limanı'nın 85'inci, Mersin Limanı'nın 91'inci ve Tekirdağ Limanı’nın 100'üncü sırada yer aldığını belirtti.

Bir önceki yıl 89. sırada bulunan Kocaeli Limanı'nın 85. sıraya, 92. sırada bulunan Mersin Limanı'nın 91. sıraya yükseldiğine dikkati çeken Uraloğlu, listede 100. sırada bulunan Tekirdağ Limanı’nın ise yerini koruduğunu ifade etti.

Uraloğlu, bir önceki yıl 74. sırada bulunan Ambarlı Limanı'nın ise 10 sıra yükselerek 64. sıradan listeye girdiğini belirterek, "En dikkati çekici başarı hikayesini sergileyen Ambarlı Limanı'nın konteyner elleçleme miktarı. 2023'te Türkiye'nin deniz ticaretinin büyümesiyle doğru oranda büyüyerek 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Denizcilik sektörünün son 22 yılda önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Uraloğlu, Türkiye’nin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığına işaret etti.

Türkiye’nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, "2023'te Türkiye’nin deniz ticaretinin büyümesiyle birlikte limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi ise Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında oldu. 2023 yılında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 3 milyon 170 bin 430 TEU konteyner elleçlendi." bilgisini paylaştı.

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yüzde 69,7’sini dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 26,7’sini transit yükler ve yüzde 3,6’sını da kabotajda taşınan yüklerden oluştuğunu aktaran Uraloğlu, bir önceki yıl 2 milyon 867 bin 215 TEU olan konteyner elleçleme miktarının geçen yıl 3 milyon 170 bin 430 TEU’ya ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki konteyner elleçleme miktarının da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,8 arttığını vurgulayarak, "Kocaeli Liman Başkanlığında 2022 yılında 2 milyon 59 bin 310 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 2 milyon 159 bin 160 TEU'ya ulaştı." ifadesini kullandı.