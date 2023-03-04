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Dünyanın hayran kaldığı Türk lezzeti: En iyisi seçildi

TasteAtlas'ın açıkladığına göre, 'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesinde Tombik Döner 1. sırada yer aldı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:32
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'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesinde 1. seçildi: İşte o Türk sandviçi

Dünyanın hayran kaldığı Türk lezzeti: En iyisi seçildi
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TasteAtlas, şimdi de dünyanın en iyi sandviçleri listesini yayınladı. TasteAtlas'ın ‘Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesinde Türkiye'den ‘tombik döner' 5 üzerinden 4.7 yıldız alarak ilk sırada yer aldı.

Yerel ve geleneksel yemeklerin keşfedilmesini hedefleyen TasteAtlas, dünyanın en iyi sandviçlerini seçti. İlk sırayı 5 üzerinden 4.7 alan 'Tombik' sandviçiyle Türkiye aldı. Listede diğer bir Türk lezzeti Kumru da 16. sırada yer aldı.

10. AREPA ANDINA, VENEZUELA

Arepa Andina, Kolombiya sınırı yakınlarındaki Andes bölgesinde, özellikle de antik zamanlardan beri buğday tarımının yaygın olduğu Mérida şehrinde popüler. Sade bir şekilde de tüketilebilen sandviç, peynir ve domates gibi sebzelerle zenginleştirilebiliyor.

9. SANGUCHE DE MILANESA, ARJANTİN

Arjantin kökenli bu sandviç, milanesa, mayonez, domates, soğan ve doğranmış marulla doldurularak servis ediliyor. Ayrıca hardal, chimichurri et sosu, jambon ve peynir de yaygınlıkla tercih edilen malzemeler de tercih ediliyor.

8. SKAGEN TOSTU, İSVEÇ

Genelde aperatif olarak servis edilen bu İsveç sandviçi,  beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı ile yapılıyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.

7. CHORIPAN, ARJANTİN

Arjantin’in en ünlü sokak lezzetlerinden biri olan lezzet, chorizo sosisi ve bol bol baharat ile dolduruyor.

6. ISTAKOZLU SANDVİÇ, ABD, PUAN 4.5

ABD’ye özgü olan ıstakozlu sandviç, pişmiş ıstakoz eti ve erimiş tereyağıyla yapılıyor. Ek olarak marul, limon suyu, tuz ve karabiber de katılabiliyor.

5. BANH MA HEO QUAY, VİETNAM

Ana malzeme olarak kavrulmuş domuz eti içeren bu geleneksel lezzet, mayonez, havuç turşusu, salatalık, kişniş ve frenk soğanıyla süsleniyor.

4. SPIEDIE, ABD

New York'a özgü bu lezzet, marine edilmiş tavuk, domuz ya da kuzu eti ile yapılıyor.

3. SANDWICH DE LOMO, ARJANTİN

İnce dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve  yumurta ile doldurulan sandviç hem Arjantin hem de Uruguay’da oldukça popüler.

2. BUTIFARRA, PERU

Haşlanmış domuz bacağı, sarımsak, yağ, aji biberi ve kırmızı biberden yapılan jamón del pais, butifarra’dan oluşan sandviç, doğum günü partilerinin ve tipik Peru kahvaltılarının olmazsa olmazlarından.

1. TOMBİK, TÜRKİYE

Pide ekmeğinin döner etiyle doldurulduğu bu lezzet, Taste Atlas'a göre dünyanın en lezzetli sandviçi. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. İçine ise domates, soğan, marul gibi sebzelerle çeşitli soslar eklenebiliyor.

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