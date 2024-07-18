Dünyanın en iyi korunmuş dinazor iskeleti rekor fiyata satıldı. Açıklanan rakam dudak uçuklattı

Merkezi ABD, New York olan dünyaca ünlü müzayede şirketi Sotheby's, fosili şimdiye kadar keşfedilen “en eksiksiz” ve “en iyi korunmuş” Stegosaurus örneği olduğunu açıkladı. Apex adı verilen dinazor iskeletinin boyu 11, genişliği ise 20 metre olarak kaydedildi.

Müzayede öncesinde yapılan tahminler, bunun 6 milyon dolar civarında alıcı bulacağını öngörüyordu. Ancak satış bu beklentileri katlayarak şaşkınlık yarattı.

Sotheby's temsilcisi Anna Tisi'ye göre, 15 dakikadan fazla süren açık arttırma oturumunda, bir fosil için verilen en yüksek ücret rekoru kırıldı.

Alıcının adının saklı tutulmasını istediğini belirten Sotheby's yetkilileri, Apex adlı iskeletin 2022 yılında Colorado Moffat County'deki Dinosaur kasabası yakınlarında ismini açıklamayan bir paleontolog tarafından şahsi arazisinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.

İskeletin kemikleri, merkezi Colorado ve Wyoming'de bulunan ve diğer 11 eyaletin bazı bölgelerine de uzanan tortul kayaçlardan oluşan Morrison Formasyonu'nda bulunuyordu.

Sotheby's Müzayede Evi, fosilin yakınında başka bir örnek olmadan ve herhangi bir yaralanma belirtisi olmadan bulunduğunun altını çizerek, artrit kanıtlarının Stegosaurus'un ileri bir yaşa kadar hayatta kalmış olabileceğini düşündürdüğünü söyledi.

Sotheby's'in küresel bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton satıştan önce yaptığı açıklamada, “‘Apex, türünün şimdiye kadar ortaya çıkarılmış en iyi fosillerinden biri olarak inanılmaz derecede önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Stegosaurus, evrensel olarak en çok tanınan dinozor türlerinden biridir ve kusursuz silueti nesiller boyunca hayranlık ve merak kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Apex'den önce Sophie adıyla anılan bir başka Stegosaurus fosili de benzer şekilde neredeyse tamamlanmış olup Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Ancak Sotheby's'e göre Apex, Sophie'den %30'dan fazla daha büyük.

Daha önce açık artırmada bir fosil için ödenen en fazla para rekoru 2020 yılında Stan adlı bir Tyrannosaurus Rex iskeletinin 31,8 milyon dolara satılmasıyla kırılmıştı.

Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleşen Apex iskeleti ise 44.000.000 dolara satıldı.

Açık artırmada satılan ilk dinozor ise 1997 yılında açık artırmaya çıkarılan ve Sue the T-Rex olarak bilinen ünlü bir örnekti. Sergilendiği Chicago'daki Field Müzesi bu örneği 8,4 milyon dolara satın aldı.

STEGOSAURUSLAR HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Stegosaurus, Jura döneminin sonlarında yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış bir otçul dinozordur. Bu devasa yaratık, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, özellikle Colorado, Utah ve Wyoming bölgelerinde yaşamıştır. En bilinen özellikleri, sırtında çift sıra halinde dizilmiş geniş, kemikli plakalar ve kuyruğunda savunma amacıyla kullandığı keskin dikenlerdir. Stegosaurus’un yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilmektedir.

Paleontologlar, Stegosaurus’un sırtındaki plakaların işlevi hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Dr. Kenneth Carpenter, bu plakaların termoregülasyon amacıyla, yani vücut ısısını düzenlemek için kullanıldığını ileri sürer. Carpenter, fosillerdeki kan damarlarının izlerine dayanarak bu plakaların vücut ısısını artırıp azaltmak için kan akışını yönlendirdiğini savunur. Carpenter’ın bu teorisi, Stegosaurus'un çevresel koşullara adaptasyonunu açıklamak için önemli bir argümandır.

Bir diğer uzman, Dr. Peter Galton ise, bu plakaların esas olarak gösteriş ve savunma amaçlı olduğunu iddia eder. Galton’a göre, büyük ve dikkat çekici plakalar, Stegosaurus'un diğer bireylerle veya yırtıcılarla olan etkileşimlerinde önemli bir rol oynayabilirdi. Özellikle çiftleşme döneminde, bu plakaların dişileri cezbetmek veya rakipleri korkutmak için kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.

Stegosaurus’un en ünlü fosilleri, ilk kez 1877 yılında Othniel Charles Marsh tarafından keşfedilmiştir. Bu keşif, Stegosaurus’un paleontoloji dünyasında büyük yankı uyandırmasına sebep olmuştur. Colorado’da bulunan bu fosiller, Stegosaurus’un anatomisi ve yaşam şekli hakkında pek çok bilgi sunmuştur. Ayrıca, 1994 yılında Wyoming'de bulunan ve neredeyse tamamı korunmuş olan Stegosaurus fosili, bu türün daha ayrıntılı incelenmesine ve anlaşılmasına olanak tanımıştır. Bu fosil, Stegosaurus’un hareket kabiliyeti ve çevresiyle olan etkileşimleri hakkında önemli ipuçları sağlamıştır.

Sonuç olarak, Stegosaurus, sahip olduğu benzersiz anatomik özellikler ve fosil kayıtları sayesinde paleontoloji dünyasında önemli bir yere sahiptir. Dr. Kenneth Carpenter ve Dr. Peter Galton’un çalışmaları, bu devasa otçul dinozorun yaşamına dair farklı perspektifler sunarak, bilimsel tartışmalara katkıda bulunmaktadır. Stegosaurus'un fosil keşifleri, dinozorların evrimsel geçmişine dair bilgi birikimimizi artırmaya devam etmektedir.