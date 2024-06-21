Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var

Seyahet TasteAtlas, dünyanın en iyi kurabiyelerini açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.
BİRİNCİ SIRAYI İSKOÇYA KAPTI
Petticoat Tails
Tereyağlı bisküvidir. 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmıştır. Kendi özgü bir tadı vardır.
İKİNCİ SIRA: CEZAYİR
Makroud el louse
Cezayir’e ait kurabiye çeşidi olan Makroud el louse badem ve portakal suyu içeriyor. Pudra şekeri ile servis edilir.
ÜÇÜNCÜ SIRADA: ARJANTİN
Alfajores
Süt reçelinden oluşan sandviç kurabiyelerdir. Çikolata ve şekerleme ile kaplanır.
DÖRDÜNCÜ SIRADA: HOLLANDA
Stroopwafel
Gofret arasına sıkıştırılmış ince şurup, şeker, tereyağ içerir. Stroopwafels, 18. yüzyılın sonlarında Gouda şehrinde üretildi.
BEŞİNCİ SIRA: YUNANİSTAN
Melomakarona
Yunan Noel ikramı olarak bilinen kurabiyeler bal, portakal kabuğu rendesi, tarçın, zeytinyağı ve bazen konyak ile tatlandırılır.
ALTINCI SIRA:
Marranitos / Meksika
Marranito veya puerquito, geleneksel bir Meksika pan dulce çeşididir. Bu kurabiye benzeri küçük kekler genellikle zencefil ile tatlandırılır.
YEDİNCİ SIRA:
Chocolate chip cookie / Amerika
Genellikle bir bardak süt veya sıcak çay veya kahve ile eşleştirilen çikolatalı kurabiyeler, tuzlu ve tatlı lezzetler arasında iyi bir denge sağlar.
DOKUZUNCU SIRA:
Vanillekipferl / Avusturya
Avusturya, Macaristan ve Almanya'da yaygın olan vanillekipferl, geleneksel tatlı, hilal şekilli kurabiyelerdir. Kurabiyeler genellikle fındık, badem veya ceviz gibi yer fıstığı içerir.
ONUNCU SIRA:
Baci di dama / İtalya
İtalya'da "Leydi öpücüğü" anlamına gelen Baci di dama, geleneksel fındık ve tereyağlı kurabiyelerdir
Listede 14'üncü sırada İzmir bombası, 47'nci sırada Acıbadem kurabiyesi yer aldı.