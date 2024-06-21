Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın en iyi kurabiyeler listesine Türkiye İzmir bombası ile 14. sıraya yerleşti.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 1

Seyahet TasteAtlas, dünyanın en iyi kurabiyelerini açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 2

BİRİNCİ SIRAYI İSKOÇYA KAPTI

Petticoat Tails

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 3

Tereyağlı bisküvidir. 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmıştır. Kendi özgü bir tadı vardır.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 4

İKİNCİ SIRA: CEZAYİR

Makroud el louse

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 5

Cezayir’e ait kurabiye çeşidi olan Makroud el louse badem ve portakal suyu içeriyor. Pudra şekeri ile servis edilir.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 6

ÜÇÜNCÜ SIRADA: ARJANTİN

Alfajores

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 7

Süt reçelinden oluşan sandviç kurabiyelerdir. Çikolata ve şekerleme ile kaplanır.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 8

DÖRDÜNCÜ SIRADA: HOLLANDA

Stroopwafel

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 9

Gofret arasına sıkıştırılmış ince şurup, şeker, tereyağ içerir. Stroopwafels, 18. yüzyılın sonlarında Gouda şehrinde üretildi.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 10

BEŞİNCİ SIRA: YUNANİSTAN

Melomakarona

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 11

Yunan Noel ikramı olarak bilinen kurabiyeler bal, portakal kabuğu rendesi, tarçın, zeytinyağı ve bazen konyak ile tatlandırılır.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 12

ALTINCI SIRA:

Marranitos / Meksika

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 13

Marranito veya puerquito, geleneksel bir Meksika pan dulce çeşididir. Bu kurabiye benzeri küçük kekler genellikle zencefil ile tatlandırılır.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 14

YEDİNCİ SIRA:

Chocolate chip cookie / Amerika

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 15

Genellikle bir bardak süt veya sıcak çay veya kahve ile eşleştirilen çikolatalı kurabiyeler, tuzlu ve tatlı lezzetler arasında iyi bir denge sağlar.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 16

DOKUZUNCU SIRA:

Vanillekipferl / Avusturya

Avusturya, Macaristan ve Almanya'da yaygın olan vanillekipferl, geleneksel tatlı, hilal şekilli kurabiyelerdir. Kurabiyeler genellikle fındık, badem veya ceviz gibi yer fıstığı içerir.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 17

ONUNCU SIRA:

Baci di dama / İtalya

İtalya'da "Leydi öpücüğü" anlamına gelen Baci di dama, geleneksel fındık ve tereyağlı kurabiyelerdir

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu. Listede Türkiye'de var 18

Listede 14'üncü sırada İzmir bombası, 47'nci sırada Acıbadem kurabiyesi yer aldı.

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