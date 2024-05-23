Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var

1. Dakos - Yunanistan
2. Mechouia - Tunus
3. Horiatiki Salatası - Yunanistan
4. Fattuş - Lübnan
5. Şopska Salatası - Bulgaristan
6. Ovcharska Salata - Bulgaristan
7. Houria Salatası - Tunus
8. Caprese Salatası - İtalya
9. Som Tam Thai - Tayland
10. Larb - Tayland
11. Goma Wakame - Japonya
12. Snezhanka Salata - Bulgaristan
13. Kısır - Türkiye
14. Horta Salatası - Yunanistan
15. Sunomo - Japonya
16. Antalya Piyazı - Türkiye
Listenin buradan sonrası karışık ilerleyecektir.
21. Tabbule - Lübnan
22. Panzanella - İtalya
25. Patates Salatası - Almanya
27. Patlıcan Salatası - Türkiye
32. Semizotu Salatası - Türkiye
54. Sezar Salata - Meksika
87. Mimoza Salatası - Rusya
88. Çoban Salatası - Türkiye