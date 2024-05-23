Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var

Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var
Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın en sevdiği yiyeceklerinden biri olan salatalar lezzetlerine göre sıralandı. TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 salatasını duyurdu. İşte o salatalar...

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 1

1. Dakos - Yunanistan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 2

2. Mechouia - Tunus

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 3

3. Horiatiki Salatası - Yunanistan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 4

4. Fattuş - Lübnan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 5

5. Şopska Salatası - Bulgaristan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 6

6. Ovcharska Salata - Bulgaristan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 7

7. Houria Salatası - Tunus

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 8

8. Caprese Salatası - İtalya

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 9

9. Som Tam Thai - Tayland

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 10

10. Larb - Tayland

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 11

11. Goma Wakame - Japonya

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 12

12. Snezhanka Salata - Bulgaristan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 13

13. Kısır - Türkiye

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 14

14. Horta Salatası - Yunanistan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 15

15. Sunomo - Japonya

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 16

16. Antalya Piyazı - Türkiye

Listenin buradan sonrası karışık ilerleyecektir.

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 17

21. Tabbule - Lübnan

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 18

22. Panzanella - İtalya

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 19

25. Patates Salatası - Almanya

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 20

27. Patlıcan Salatası - Türkiye

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 21

32. Semizotu Salatası - Türkiye

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 22

54. Sezar Salata - Meksika

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 23

87. Mimoza Salatası - Rusya

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var 24

88. Çoban Salatası - Türkiye

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