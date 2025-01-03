Dünyanın en kirli şehri belli oldu

Hükümet yetkilileri, son haftalarda Hanoi’de yoğun bir sis olduğuna dikkat çekerek, sorunu hafifletmek için elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini açıkladı.

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Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, PM2.5 olarak bilinen tehlikeli küçük partikül seviyesinin sabahın erken saatlerde Hanoi'de metreküp başına 266 mikrogram olarak ölçüldü ve bu seviye en kirli şehirler listesindeki en yüksek değer oldu.