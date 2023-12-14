Dünyanın 'en kötü' yemekleri seçildi. Listede 2 Türk yemeği de var

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın 'en kötü' yemekleri seçildi. Listede 2 Türk yemeği de var
Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından Taste Atlas, dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede biri ilk 10'da olmak üzere Türkiye'den de iki yemek yer aldı.

Otantik yemek tarifleri, yemek eleştirmeni incelemeleri ve yemekler hakkında araştırma makalelerinin bulunduğu Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek ‘Dünyanın En Kötü 100 Yemeği’ni belirledi.

Okur oylarıyla belirlenen listede Türk mutfağından da iki özgün lezzet yer aldı.

Katılımcıların damak tadını sorgulatan listede Türkiye'den karalahana çorbası 2,3 puanla listenin 7. sırasında kendine yer buldu.

Makalede, geleneksel bir Türk çorbası olduğu vurgulanan karalahana çorbasının içerik ve tarifi de paylaşıldı.

Lahana çorbası

Öte yandan listeye giren bir diğer Türk yemeği de kaymaklı kayısı tatlısı oldu.

Tatlı, listede 2,7 puanla 59. sıraya yerleşti.

YOĞURT KİTABI: Kaymaklı Kuru Kayısı Tatlısı

Listenin ilk 10 sırasında ye alan diğer yemekler ise şöyle:

1 - Hákarl / İzlanda

Yemekle ilgili verilen bilgide "Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek" notu düşülmüş.

Hákarl

2 - Yeruşalmi Kugel / İsrail

Taste Atlas tarafından "Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan lezzetli bir güveçtir" bilgisi paylaşılmış ama bu lezzet onu ancak ikinci 'en kötü' yemek yapabilmiş.

Yerushalmi Kugel

3 - Ramen Burger / ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nden 'Ramen burger' kendine üçüncü sıradan yer bulan bir diğer yemek olarak dikkat çekiyor.

Ramen Burger

4 - Sklandrausis / Letonya

Sklandrausis, 16. yüzyıldan bu yana bölgede hazırlanan tarifi Letonya'dan gelen bir turta.

Sklandrausis

5 - Chapalele / Şili

Chapalele ise patates ve un olmak üzere sadece iki ana malzemeyle yapılan bir Şili ekmeği.

Chapalele

6 – Calskrove / İsveç

İsveç icadı pizza Calskrove'nin iştah açtığını söylemek zor. Bu dev yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki Tre Kronor restoranının keşfi. Hamburger (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.

Calskrove

8 – Bocadillo de carne de caballo / İspanya

Bocadillo de carne de caballo, at etiyle doldurulan geleneksel bir İspanyol sandviçidir. Genellikle İspanyol tarzı baget ekmeği olan "barra de pan" uzunlamasına ikiye bölünür ve ardından kavrulmuş, kızartılmış veya ızgara at eti parçalarıyla doldurulur

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9 – Marmite and Chip Sandwich / Yeni Zelenda

Bu sıra dışı sandviç, dilimlenmiş tereyağlı ekmek üzerine yayılmış Marmite ve çıtır patates cipsleriyle oluşturulmuştur. Kalın, maya bazlı Marmite sürmesi, kökeni İngiltere'ye dayansa da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da son derece popüler hale gelmiştir.

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10 - Baked Endives and Ham / Fransa

Endives au jambon, özellikle Seine-Maritime bölgesinde popüler olan geleneksel bir Fransız yemeğidir. Bu yemek genellikle hindiba, limon suyu, süt, un, tereyağı, jambon dilimleri, muskat, Neufchâtel peyniri, tuz ve karabiberin bir araya getirilmesiyle hazırlanır.

Endives au jambon

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